Αταμάν: Ο γιος μου θα είναι εθελοντής assistant coach της εθνικής Τουρκίας στο Eurobasket
O 15χρονος Σαρπ κάνει και scouting για την εθνική ομάδα της πατρίδας του
Τον ρόλο που θα έχει ο γιος του Σαρπ στην εθνική Τουρκίας στο Eurobasket 2025 αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν.
Η Τουρκία είναι στον όμιλο της Ρίγα και θα παίξει εκτός από την Λετονία, με την Σερβία, την Τσεχία, την Εσθονία και την Πορτογαλία.
Πριν από την πρεμιέρα της Τετάρτης με την Λετονία ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για τον ρόλο του Σαρπ ο οποίος συνοδεύει την ομάδα και απάντησε: «Φυσικά δεν είναι επίσημα μέλος του τεχνικού τιμ γιατί είναι μόλις 15 ετών.
Όμως συμμετείχε σε όλη την προετοιμασία, κάνει scouting, βοηθάει την ομάδα. Ξέρει πολύ καλά το μπάσκετ. Βοηθάει εμένα, βοηθάει τους παίκτες. Είναι μέρος της ομάδας Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εθελοντής assistant coach».
