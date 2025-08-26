Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Με αλλαγές οι κληρώσεις σε Europa και Conference League - Τέλος τα... μπαλάκια και κοινή ώρα έναρξης
Στις κληρώσεις της Παρασκευής θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ενώ η ΑΕΚ θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ
Στους ρυθμούς των επαναληπτικών αγώνων των Play Offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει μπει το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ελπίδα στις κληρώσεις της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να είναι στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference.
Εάν ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός αποκλειστούν από τη Ριέκα και τη Σαμσουνσπόρ αντιστοίχως θα υποβιβαστούν στο Conference League ενώ η ΑΕΚ εάν δεν περάσει την Άντερλεχτ μένει εκτός Ευρώπης.
Η UEFA έχει αποφασίσει οι κληρώσει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο, καταργώντας ουσιαστικά τα παραδοσιακά... μπαλάκια που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ποδοσφαιρόφιλων, προσφέροντας μεγάλες στιγμές αγωνίας.
Κοινή κλήρωση Europa και Conference League
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει οι κληρώσεις αυτές να γίνονται την ίδια μέρα, αλλά με την αφετηρία τους να απέχει μία ώρα, η μία από την άλλη. Φέτος όμως, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να είναι κοινή.
Στις 14:00 λοιπόν, την Παρασκευή το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία, με το Europa να παίρνει πρώτο σειρά και να ακολουθεί αμέσως μετά το Conference, χωρίς να μεσολαβεί το κλασικό διάλειμμα.
Με ένα κουμπί όλες οι κληρώσεις
Από εκεί και πέρα, η μεγάλη αλλαγή αφορά τη διαδικασία. Πέρυσι από τα μπαλάκια έβγαινε μία μία κάθε ομάδα που ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και αμέσως μετά, με το πάτημα ενός κουμπιού, έβγαιναν οι αντίπαλοί της.
Φέτος, δεν θα υπάρχουν καθόλου μπαλάκια. Θα πατηθεί ένα κουμπί και θα ολοκληρωθεί αμέσως η κλήρωση του Europa League και άλλο ένα για το Conference League.
Η... αποκάλυψη των αντιπάλων κάθε ομάδας θα γίνεται ανά γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.
Η διαδικασία του Champions League
Στην κλήρωση του Champions League που θα γίνει την Πέμπτη στις 19:00 και θα μετέχει ο Ολυμπιακός, η διαδικασία θα είναι η εξής: Θα βγαίνει το μπαλάκι με κάθε ομάδα και το πάτημα του κουμπιού θα βγάζει τους αντιπάλους της. Κάτι που θα γίνει συνολικά 36 φορές, δηλαδή μία για κάθε σύλλογο που μετέχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
