Eurobasket 2025: Τα... ιδιαίτερα του Σπανούλη στον Αντετοκούνμπο στην πρώτη προπόνηση στη Λεμεσό - Βίντεο
H Eθνική Ελλάδας έφτασε στην Κύπρο και προπονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Λεμεσό

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρνακα και στη συνέχεια ταξίδεψε οδικώς στη Λεμεσό, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του ομίλου της στο Eurobasket 2025. 

H ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προπονήθηκε  στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» και μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (21:30) κόντρα στην Ιταλία. 

Στην πρώτη προπόνηση ο Βασίλης Σπανούλης βρήκε την ευκαιρία, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τελειώσει τις ασκήσεις του, να του δείξει μερικά «τιπς» για το πώς θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα μετά την υποδοχή της μπάλας στο ποστ.



