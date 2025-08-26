Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ζντοβτς: «Δουλεύουμε σκληρά, υπάρχει μεγάλη ενέργεια από τους παίκτες - Φαβορί η Σερβία στο EuroBasket»
Ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν αλλά και για το Eurobasket
Στις συνθήκες με τις οποίες πραγματοποιείται, μέχρι τώρα, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε ο Γιούρι Ζντοβτς. Ο Σλοβένος κόουτς, στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του πρέπει να βρει γρήγορα ομοιογένεια, ενώ παράλληλα μίλησε για το EuroBasket. Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» μίλησε στο PAOK Sports Arena, στους εκπροσώπους του Τύπου, λέγοντας αρχικά:
«Έχουν περάσει 14 ημέρες από την έναρξη της προετοιμασίας, η ομάδα είναι καινούργια. Είμαι ικανοποιημένος από όσα έχω δει ως τώρα, υπάρχουν, όμως, και για μένα πολλά ερωτηματικά. Νομίζεις ότι ξέρεις τους παίκτες, επειδή τους έχεις δει στο σκάουτινγκ, αλλά η πραγματικότητα στην καθημερινότητα είναι κάτι διαφορετικό. Οι σκέψεις μου είναι πολύ θετικές. Έχουμε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα, δουλεύουμε σκληρά. Όλα είναι εξαιρετικά. Οι συνθήκες είναι ιδανικές. Λέω πολλές φορές ότι ο προπονητής δεν είναι εδώ για να δημιουργεί προβλήματα, αλλά για να τα λύνει. Μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχω εμπειρία και από την αρχή της σεζόν και μετά, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Θα προσπαθήσω σκληρά για να μη συμβεί αυτό. Το πιο θετικό είναι η ενέργεια των παικτών, που είναι πραγματικά πολύ καλή. Προσπαθούν να δώσουν το μάξιμουμ στην προπόνηση. Αυτό που πρέπει να δουλέψουμε είναι ότι αρκετοί παίκτες έχουν τους δικούς τους αυτοματισμούς από πριν. Είτε από τον προηγούμενο προπονητή, είτε από τον τρόπο που σκέφτονται για το μπάσκετ. Είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό, γιατί εγώ έρχομαι με νέες ιδέες, νέα φιλοσοφία. Είναι όμως πρόκληση και για μένα, να δουλέψω πάνω σε αυτό».
Ερωτηθείς για το αν υφίσταται πίεση στην ομάδα, μετά την περυσινή σεζόν, στη διάρκεια της οποίας ο ΠΑΟΚ έφτασε στους τελικούς του FIBA Europe Cup, απάντησε: «Έτσι πρέπει να είναι. Μέσα από την πίεση μπορείς να βελτιωθείς, οι παίκτες, οι προπονητές όλοι. Έτσι λειτουργεί, αν θέλεις να πας στο επόμενο επίπεδο».
Αποσαφήνισε, ακόμη, πως «Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει ενδεχόμενο απόκτησης έβδομου ξένου παίκτη», ενώ σε σχόλιο που του ζητήθηκε για το Ευρωμπάσκετ που αρχίζει αύριο, είπε:
«Έχω υπάρξει προπονητής δύο φορές σε Ευρωμπάσκετ. Για εμένα το Ευρωπάσκετ είναι μεγάλη λοταρία. Σε μία κακή μέρα, μπορείς να μείνεις εκτός. Δεν μπορείς να κάνεις πολλές προβλέψεις, έχει πολλές καλές ομάδες. Η Ελλάδα έχει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα, καλύτερη από τη Σλοβενία. Η Σλοβενία φέτος άλλαξε διοίκηση στην ομοσπονδία, έχει τραυματισμούς και πραγματικά υποφέρει. Χρειάζεται η τύχη στο Ευρωμπάσκετ, να είσαι σε καλή μέρα, να έχεις καλή χημεία, ένας αντίπαλος μπορεί να χάσει από έναν άλλον… Το φαβορί για μένα είναι η Σερβία, κυριάρχησε στα φιλικά, έχει ποιότητα στο ρόστερ και εμπειρία».
Δηλώσεις, στο πλαίσιο της media day, έκανε και ο Θοδωρής Ζάρας, αναφέροντας:
«Υγεία να έχουμε όλοι μας και μία καλή σεζόν. Περιμένουμε με ανυπομονησία να παίξουμε στο γήπεδο μας, με τη στήριξη των φιλάθλων μας. Είμαστε μία καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Θέλουμε να αφομοιώσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, αυτά που θέλει ο κόουτς για να τα δείξουμε στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή, είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας και δουλεύουμε πολύ σκληρά. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα έτοιμοι για τις 19 Σεπτεμβρίου, για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Κάθε χρονιά είναι καινούργια, ειδικά φέτος που είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας μας και θέλουμε όλοι μας να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Πιστεύω πως θα είμαστε μία ομάδα που θα τρέχει γρήγορα, θα πιέσουμε πάρα πολύ στην άμυνα και νομίζω με λίγη τύχη θα κάνουμε μία πάρα πολύ καλή χρονιά».
Για το αν υπάρχει επιπλέον πίεση στην ομάδα, μετά την πορεία που έκανε την περασμένη περίοδο, αλλά και για ότι η σεζόν, λόγω των προκριματικών του Basketball Champions League, αρχίζει νωρίς για τον ΠΑΟΚ, ο έμπειρος γκαρντ/φόργουορντ απάντησε: «Δεν μας δημιουργεί καθόλου άγχος αυτό που έγινε την περσινή χρονιά. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα -βήμα, να παίξουμε όμορφο μπάσκετ και να ευχαριστιούνται οι φίλαθλοί μας να έρχονται στο γήπεδο. Εμένα μου αρέσει να ξεκινάω νωρίς τη χρονιά, γιατί το να κάνεις συνέχεια προπόνηση είναι και λίγο βαρετό. Είναι πρόκληση τα προκριματικά για το BCL, την οποία θα αποδεχτούμε ευχάριστα. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στην ομάδα».
