Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Super League 1: Ο Τσιμεντερίδης στο Βόλος - Ολυμπιακός, ο Παπαπέτρου σφυρίζει στο ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
Super League 1: Ο Τσιμεντερίδης στο Βόλος - Ολυμπιακός, ο Παπαπέτρου σφυρίζει στο ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League που θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Αυγούστου
Τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, που θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Αυγούστου, γνωστοποίησε η ΚΕΔ.
Στον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανσερραϊκός – ΟΦΗ θα βρεθεί ο Μιχαήλ Ματσούκας. Την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, την ώρα που στο ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά χρέη πρώτου διαιτητή θα έχει ο Παναγιώτης Κουκούλας.
Στο ματς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Aktor, το οποίο θα διεξαχθεί στην «OPAP Arena», με τον Αναστάσιο Παπαπέτρου να αναλαμβάνει τη διαιτησία. Στην Τούμπα, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης θα είναι ο ρέφερι του αγώνα ΠΑΟΚ – Ατρόμητος.
Τέλος, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Λεβαδειακό, διαιτητής θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
Σάββατο 30/8
19:00, Βόλος - Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης Σταύρος
19:30, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Ματσούκας Μιχαήλ
21:00, Άρης - Παναιτωλικός: Βεργέτης Χρήστος
21:30, ΑΕΛ Novibet - Κηφιισά: Κουκούλας Παναγιώτης
Κυριακή 31/8
20:00,ΑΕΚ - Αστέρας Aktor: Παπαπέτρου Αναστάσιος
Στον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανσερραϊκός – ΟΦΗ θα βρεθεί ο Μιχαήλ Ματσούκας. Την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, την ώρα που στο ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά χρέη πρώτου διαιτητή θα έχει ο Παναγιώτης Κουκούλας.
Στο ματς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Aktor, το οποίο θα διεξαχθεί στην «OPAP Arena», με τον Αναστάσιο Παπαπέτρου να αναλαμβάνει τη διαιτησία. Στην Τούμπα, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης θα είναι ο ρέφερι του αγώνα ΠΑΟΚ – Ατρόμητος.
Τέλος, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Λεβαδειακό, διαιτητής θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
Σάββατο 30/8
19:00, Βόλος - Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης Σταύρος
19:30, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Ματσούκας Μιχαήλ
21:00, Άρης - Παναιτωλικός: Βεργέτης Χρήστος
21:30, ΑΕΛ Novibet - Κηφιισά: Κουκούλας Παναγιώτης
Κυριακή 31/8
20:00,ΑΕΚ - Αστέρας Aktor: Παπαπέτρου Αναστάσιος
21:00, ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος
22:00, Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος Ιωάννης.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
22:00, Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος Ιωάννης.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα