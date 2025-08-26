Ρεάλ Μαδρίτης: Πρωταθλήτρια Ευρώπης… στους μισθούς

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Σύμφωνα με έρευνα της L'Equipe, ο μέσος ετήσιος μισθός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι 11,2 εκατομμύρια ευρώ ανά παίκτη για τη σεζόν 2025-2026 - Δείτε τις ομάδες που ακολουθούν
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κυριαρχεί μόνο στα γήπεδα, αλλά και στους πίνακες μισθών, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της γαλλικής εφημερίδας L’Equipe. Ο μέσος ετήσιος μισθός των μελών της «Βασίλισσας» για τη σεζόν 2025-2026 ανέρχεται σε 11,2 εκατομμύρια ευρώ ανά ποδοσφαιριστή, ποσό που την φέρνει στην κορυφή της Ευρώπης.
Παρά το γεγονός ότι ο φετινός μέσος όρος των απολαβών είναι περίπου 800.000 ευρώ χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι (άνω των 12 εκατ.), η Ρεάλ εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά μακριά από τους υπόλοιπους μεγάλους συλλόγους. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, το ποσό είναι κατά 60% υψηλότερο από τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές ομάδες.
Το Top 3 της Ευρώπης
Πίσω από τη Ρεάλ ακολουθεί η Μπαρτσελόνα, με μέσο ετήσιο μισθό 7,91 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός ελαφρώς μειωμένος από τα 8,5 εκατ. της περασμένης σεζόν. Στην τρίτη θέση συναντάμε τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία φτάνει τα 7,43 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την περίοδο 2024-2025 – πάνω από 1 εκατ. ευρώ επιπλέον ανά παίκτη.
Οι υπόλοιποι στη δεκάδα
Το τοπ 10 συμπληρώνεται από: Μπάγερν Μονάχου: 7,38 εκατ. ευρώ, Παρί Σεν Ζερμέν: περίπου 7 εκατ. ευρώ, Άρσεναλ: περίπου 7 εκατ. ευρώ, Λίβερπουλ: περίπου 6 εκατ. ευρώ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: περίπου 6 εκατ. ευρώ, Τσέλσι: περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, Τότεναμ: περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακή είναι η απουσία ιταλικών ομάδων από τη λίστα, γεγονός που δείχνει και τη διαφορά ανάμεσα στη Serie A και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε επίπεδο μισθολογικών δυνατοτήτων.
