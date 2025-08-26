Ρεάλ Μαδρίτης: Πρωταθλήτρια Ευρώπης… στους μισθούς

Σύμφωνα με έρευνα της L'Equipe, ο μέσος ετήσιος μισθός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι 11,2 εκατομμύρια ευρώ ανά παίκτη για τη σεζόν 2025-2026 - Δείτε τις ομάδες που ακολουθούν