Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν τα νούμερα στις φανέλες για τη σεζόν 2025-26
SPORTS
Ολυμπιακός Μπάσκετ Κίναν Έβανς

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν τα νούμερα στις φανέλες για τη σεζόν 2025-26

Η μοναδική αλλαγή αφορά τον Κίναν Έβανς που άφησε το 12 για το 2

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν τα νούμερα στις φανέλες για τη σεζόν 2025-26
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες για την σεζόν 2025-26.

Μοναδικός παίκτης από το περσινό ρόστερ που άλλαξε νούμερο είναι ο Κίναν Έβανς, που πήρε το αγαπημένο του «2» και άφησε το «12».

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέλεξαν τα  παρακάτω νούμερα στις φανέλες τους για τη σεζόν 2025-2026:

#0 Τόμας Γουόκαπ
#2 Κίναν Έβανς
#3 Τάισον Γουόρντ
#4 Γιώργος Μπουρνελές
#5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης
#6 Σέιμπεν Λι
#10 Μουσταφά Φαλ
#14 Αλέξανδρος Βεζένκοφ
#16 Κώστας Παπανικολάου
#21 Όμηρος Νετζήπογλου
#22 Τάιλερ Ντόρσεϊ
#25 Άλεκ Πίτερς
#33 Νίκολα Μιλουτίνοφ
#37 Κώστας Αντετοκούνμπο
#45 Ντόντα Χολ
#77 Σακίλ ΜαKίσικ
#94 Εβάν Φουρνιέ

Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας




