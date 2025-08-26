Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν τα νούμερα στις φανέλες για τη σεζόν 2025-26
Η μοναδική αλλαγή αφορά τον Κίναν Έβανς που άφησε το 12 για το 2
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες για την σεζόν 2025-26.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέλεξαν τα παρακάτω νούμερα στις φανέλες τους για τη σεζόν 2025-2026:
#0 Τόμας Γουόκαπ
#2 Κίναν Έβανς
#3 Τάισον Γουόρντ
#4 Γιώργος Μπουρνελές
#5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης
#6 Σέιμπεν Λι
#10 Μουσταφά Φαλ
#14 Αλέξανδρος Βεζένκοφ
#16 Κώστας Παπανικολάου
#21 Όμηρος Νετζήπογλου
#22 Τάιλερ Ντόρσεϊ
#25 Άλεκ Πίτερς
#33 Νίκολα Μιλουτίνοφ
#37 Κώστας Αντετοκούνμπο
#45 Ντόντα Χολ
#77 Σακίλ ΜαKίσικ
#94 Εβάν Φουρνιέ
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
Οι αριθμοί στις «ερυθρόλευκες» φανέλες κλείδωσαν ✅— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 26, 2025
Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει… ΞΕΚΙΝΑΜΕ! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/f2uiT05yDY
