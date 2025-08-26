Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί συμφωνίας με τη Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενώ είναι φανερά ενοχλημένος από τον τρόπο που κινούνται οι Πορτογάλοι