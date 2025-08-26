Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Κώστας Τσιμίκας: Ο όρος που θα κάνει την Λίβερπουλ να πει το «ναι» στην Ρόμα
Οι Ρωμαίοι πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας 1+3 ετών για τον 29χρονο αριστερό μπακ
Ύστερα από πέντε επιτυχημένα χρόνια στο «Άνφιλντ», ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται να οδεύει προς την έξοδο από τη Λίβερπουλ. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δύσκολα θα παραμείνει στους Reds, με αρκετές ομάδες να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον κάνουν δικό τους.
Η Ρόμα ανεβάζει στροφές για την απόκτηση του Τσιμίκα, έχοντας ήδη καταθέσει πρόταση δανεισμού με δικαίωμα αγοράς στη Λίβερπουλ. Οι Ρωμαίοι πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας 1+3 ετών για τον 29χρονο αριστερό μπακ και σειρά έχει η απάντηση των Άγγλων, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκίρα.
Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ προτιμά να προχωρήσει σε κανονική πώληση, ωστόσο δεν αποκλείεται να έρθει σε συμφωνία με την Ρόμα, εφόσον η οψιόν αγοράς μετατραπεί σε υποχρεωτική το επόμενο καλοκαίρι.Πηγή: Gazzetta.gr
🚨 Excl. - Kostantinos #Tsimikas has given his availability to join #ASRoma with a contract until 2029 (1+3). #Roma have offered to #Liverpool a loan with the option to buy. Talks in progress, even if #LFC ask an obligation to buy to give the green light to the sale. #transfers https://t.co/bO0VBYDqWj— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2025
