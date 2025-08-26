Κώστας Τσιμίκας: Ο όρος που θα κάνει την Λίβερπουλ να πει το «ναι» στην Ρόμα
SPORTS
Οι Ρωμαίοι πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας 1+3 ετών για τον 29χρονο αριστερό μπακ

Ύστερα από πέντε επιτυχημένα χρόνια στο «Άνφιλντ», ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται να οδεύει προς την έξοδο από τη Λίβερπουλ. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δύσκολα θα παραμείνει στους Reds, με αρκετές ομάδες να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον κάνουν δικό τους.

Η Ρόμα ανεβάζει στροφές για την απόκτηση του Τσιμίκα, έχοντας ήδη καταθέσει πρόταση δανεισμού με δικαίωμα αγοράς στη Λίβερπουλ. Οι Ρωμαίοι πρότειναν συμβόλαιο διάρκειας 1+3 ετών για τον 29χρονο αριστερό μπακ και σειρά έχει η απάντηση των Άγγλων, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκίρα.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ προτιμά να προχωρήσει σε κανονική πώληση, ωστόσο δεν αποκλείεται να έρθει σε συμφωνία με την Ρόμα, εφόσον η οψιόν αγοράς μετατραπεί σε υποχρεωτική το επόμενο καλοκαίρι.
Πηγή: Gazzetta.gr

