Ιδανική πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο US Open, 2-0 τη Τατιάνα Μαρία - Δείτε βίντεο

Ακόμα και τη στιγμή που η Τατιάνα Μαρία με break μείωσε σε 4-2, η Σάκκαρη δεν έχασε τη συγκέντρωσή της, απάντησε με το δικό της break για το 5-2, για να ακολουθήσει το κερασάκι στην τούρτα, love game, 6-2 και πρόκριση.Πηγή:www.gazzetta.gr