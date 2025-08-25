Ντόντσιτς: Τα... έψαλε στους συμπαίκτες του μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία
SPORTS
Λούκα Ντόντσιτς Eurobasket 2025 Έντο Μούριτς Σλοβενία Σερβία

Ντόντσιτς: Τα... έψαλε στους συμπαίκτες του μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία

Η βαριά ήττα της Σλοβενίας από τη Σερβία στο πρόσφατο φιλικό έκανε... έξω φρενών τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος... άστραψε και βρόντηξε στα αποδυτήρια

Ντόντσιτς: Τα... έψαλε στους συμπαίκτες του μετά τη βαριά ήττα από τη Σερβία
Πριν από μερικές ημέρες η Σερβία διέλυσε την Σλοβενία σε φιλικό παιχνίδι κερδίζοντας εύκολα με 106-72! Ένα παιχνίδι όπου ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να είχε 17 πόντους αλλά ήταν πολύ άστοχος στα σουτ εντός παιδιάς έχοντας 4/18 στο σύνολο, εκ των οποίων 2/8 δίποντα και 2/10 τρίποντα. Όπως επίσης και 7/9 βολές.

Όπως ανέφερε το «SportKlub» ο σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς τα... έχωσε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για την γενική εικόνα της ομάδας λίγο πριν από το τζάμπολ του φετινού Eurobasket.

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για το τι συμβαίνει στην ομάδα ωστόσο ναι, είχαμε μια συζήτηση. Ξεκαθαρίσαμε πολλά πράγματα και είπαμε όσα έπρεπε να ειπωθούν. Αυτή η ήττα στην πραγματικότητα μας έφερε ακόμα πιο κοντά» εξήγησε ο Έντο Μούριτς αναφορικά με τα όσα επακολούθησαν της βαριάς ήττας.

«Ναι, κάθε χρόνο ο Λούκα γίνεται όλο και πιο ομιλητικός. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε από εκείνον. Είναι ο ηγέτης μας και αυτό πρέπει να γίνεται εντός και εκτός γηπέδου. Γι' αυτό λέω ότι ωριμάζει. Ξέρει τι λέει και είναι πραγματικά ευχαρίστηση να τον ακολουθείς» κατέληξε ο έμπειρος παίκτης της εθνικής Σλοβενίας.


Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες

Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera

Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης