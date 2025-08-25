Για προφορική συμφωνία Ιωαννίδη και Σπόρτινγκ γράφουν στην Πορτογαλία
Σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο ο Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τα «λιοντάρια» για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών
Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί εδώ και πολύ καιρό τον βασικό στόχο της Σπόρτινγκ για τη θέση του σέντερ φορ, με τον προπονητή της να το επιβεβαιώνει σε συνέντευξη τύπου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «maisfutebol» η πορτογαλική ομάδα ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ιωαννίδη για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.
Βέβαια, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Σπόρτινγκ ξεκίνησε τις συζητήσεις με το «τριφύλλι» από τα 15 εκατ. ευρώ κι αυτή την στιγμή είναι πρόθυμη να καταβάλει 18-20 εκατ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο από αυτό που τον αξιώνει ο Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Ενώ περίμενε την απόφαση του Κόνραντ Χάρντερ σχετικά με τις προσφορές από τη Ρεν και τη Μίλαν, η Σπόρτινγκ άρχισε να εργάζεται σκληρότερα πάνω στην υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με το Maisfutebol.
Αυτή τη στιγμή, τα λιοντάρια είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό, έχοντας ξεκινήσει τις συζητήσεις στα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ελληνικός σύλλογος αρχικά στόχευε σε πώληση για περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά συνειδητοποίησε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ότι ο σκόρερ είχε χάσει μερίδιο αγοράς λόγω της κακής του απόδοσης την περασμένη σεζόν.
Οι δύο σύλλογοι συζητούν επίσης ένα μεταβλητό μπόνους για τους στόχους και το ποσοστό των μελλοντικών πωλήσεων που θα παραμείνει στην ελληνική πλευρά. Ο παίκτης, με τη σειρά του, έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο.
Ο Ιωαννίδης, πρέπει να σημειωθεί, ήταν μακροχρόνιος στόχος της Σπόρτινγκ, ακόμη και πριν από την άφιξη του Κόνραντ Χάρντερ. Αναφέρθηκε από τον Ρούμπεν Αμορίμ και τον Ούγκο Βιάνα και, τώρα, έχει την υποστήριξη των Ρούι Μπόρχες και Μπερνάρντο Παλμέιρο.
Στα 25 του χρόνια, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τον Λεβαδειακό και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020. Πλέον έχει περάσει πέντε ολόκληρες σεζόν με την ομάδα της Αθήνας».
