Η Ρόμα χτυπάει την πόρτα της Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα, θετικός ο Έλληνας διεθνής σύμφωνα με τον Ρομάνο
Η Ρόμα ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον Τσιμίκα με τον μορφή δανεισμού
Η Ρόμα έκανε κρούση στη Λίβερπουλ για δανεισμό του Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική μετακίνησής του στη Serie A, ωστόσο το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, καθώς οι «κόκκινοι» πιέζουν για μόνιμη μεταγραφή και όχι για δανεισμό με οψιόν.
Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, στη διεκδίκηση του Τσιμίκα βρίσκονται ακόμη δύο σύλλογοι, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και ίσως επιταχύνει τις εξελίξεις. Η Λίβερπουλ, που έχει ανάγκη από έσοδα, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον και να βάλει στο τραπέζι πρόταση πώλησης.
Η Ρόμα, από την πλευρά της, θεωρεί τον Τσιμίκα ιδανική επιλογή για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, αλλά εστιάζει περισσότερο στη φόρμουλα του δανεισμού, ώστε να μην δεσμευθεί άμεσα με μεταγραφικό κόστος. Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις προσεχείς ώρες, με την έκβαση να εξαρτάται από τη στάση της Λίβερπουλ και τη διάθεση των υπολοίπων ενδιαφερόμενων συλλόγων.
🚨🟡🔴 AS Roma have approached Liverpool today for Kostas Tsimikas to join on initial loan deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Tsimikas wants the move but no green light to the formula yet as #LFC insist on permanent exit.
There are two more clubs in the race for the Greek LB. pic.twitter.com/hCde8PMdUL
