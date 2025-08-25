Κουλιμπαλί: «Το δυσκολότερο τεστ αυτό με την Ελλάδα, ο Ρίσον Χολμς θα ταιριάξει τέλεια με τον Παναθηναϊκό»
Ο Γάλλος γκαρντ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί έκανε δηλώσεις στο Basket News, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ελλάδα
Η Εθνική μπάσκετ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γαλλία και ηττήθηκε με 92-77 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Ο γκαρντ της Εθνικής Γαλλίας, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, παίκτης των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, μίλησε στο Basket News, για την κρισιμότητα της νίκης της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, ενώ υποστήριξε ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ρίσον Χολμς, είναι ο πιο σκληρός συμπαίκτης που είχε ποτέ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Ναι, ήταν η μεγαλύτερη νίκη μας», επιβεβαίωσε. «Στην έδρα του αντιπάλου και όλα αυτά. Πιθανώς η μεγαλύτερη δοκιμασία», είπε αναλυτικά, ενώ σχολίασε και την απόδοση της Εθνικής Ελλάδας:
«Έπαιζαν στην έδρα τους, οπότε απλώς παλεύαμε. Ήταν επιθετικοί στην αρχή του αγώνα. Επιστρέψαμε και ήμασταν έτοιμοι να είναι επιθετικοί, και κάναμε καλή δουλειά».
Στη συνέχεια, κλήθηκε να κατονομάσει τα φαβορί του Ευρωμπάσκετ, και ανέφερε: «Κάθε ομάδα είναι πραγματικά, πραγματικά καλή. Πιθανώς η Σερβία είχε έναν καλό όμιλο, η Σλοβενία ??είχε έναν καλό όμιλο, όλοι είχαν μια πολύ καλή ομάδα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι για κάθε παιχνίδι».
Τέλος, ρωτήθηκε για τον Ρισόν Χολμς, που ήταν συμπαίκτης του στους Ουίζαρντς πριν πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. «Τον αγαπώ, αγαπώ τον Ριτς. Είναι ίσως ο πιο σκληρός παίκτης με τον οποίο έχω παίξει. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί του στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα ταιριάξει καλά με αυτή την ομάδα. Οπότε, καλή του τύχη», σχολίασε συγκεκριμένα.
