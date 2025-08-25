Πρόβλημα για τη Γεωργία ενόψει Eurobasket: Ο Σενγκέλια ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα λόγω καρδιακής αρρυθμίας
SPORTS
Γεωργία Τόρνικε Σενγκέλια Εθνική Μπάσκετ

Πρόβλημα για τη Γεωργία ενόψει Eurobasket: Ο Σενγκέλια ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα λόγω καρδιακής αρρυθμίας

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 31/8 για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket 2025

Πρόβλημα για τη Γεωργία ενόψει Eurobasket: Ο Σενγκέλια ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα λόγω καρδιακής αρρυθμίας
Η αποστολή της Εθνικής Γεωργίας έφτασε στην Κύπρο για το EuroBasket 2025, με τους 12 παίκτες να ταξιδεύουν με τον Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, προπονητή της ομάδας και τον Τορνίκε Σενγκέλια, ηγέτη της ομάδας, να βρίσκεται ήδη εκεί, υποδεχόμενος τους συμπαίκτες του.

Ο αρχηγός της ομάδας ταλαιπωρείται από καρδιακή αρρυθμία, όπως ενημέρωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας και θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Ο παίκτης είχε ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για εξετάσεις και για αυτόν τον λόγο έφτασε με διαφορετική πτήση στη Λεμεσό.

Αυτή τη στιγμή ο Τζίκιτς έχει 13 παίκτες στην αποστολή και ένας εξ αυτών θα κοπεί για να προκύψει η τελική δωδεκάδα.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία, 31/8, για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες

Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης