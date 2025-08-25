Πρόβλημα για τη Γεωργία ενόψει Eurobasket: Ο Σενγκέλια ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα λόγω καρδιακής αρρυθμίας
Πρόβλημα για τη Γεωργία ενόψει Eurobasket: Ο Σενγκέλια ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα λόγω καρδιακής αρρυθμίας
Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 31/8 για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket 2025
Η αποστολή της Εθνικής Γεωργίας έφτασε στην Κύπρο για το EuroBasket 2025, με τους 12 παίκτες να ταξιδεύουν με τον Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, προπονητή της ομάδας και τον Τορνίκε Σενγκέλια, ηγέτη της ομάδας, να βρίσκεται ήδη εκεί, υποδεχόμενος τους συμπαίκτες του.
Ο αρχηγός της ομάδας ταλαιπωρείται από καρδιακή αρρυθμία, όπως ενημέρωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας και θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Ο παίκτης είχε ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για εξετάσεις και για αυτόν τον λόγο έφτασε με διαφορετική πτήση στη Λεμεσό.
Αυτή τη στιγμή ο Τζίκιτς έχει 13 παίκτες στην αποστολή και ένας εξ αυτών θα κοπεί για να προκύψει η τελική δωδεκάδα.
Θυμίζουμε ότι η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία, 31/8, για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket.
