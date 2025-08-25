Η ανάρτηση του Σιάο για την Εθνική μπάσκετ ενόψει Eurobasket
Ο νέος πρόεδρος του μπασκετικού Άρη, παρακολουθεί την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς πέρα από το ενδιαφέρον του για το άθλημα, στην ομάδα αγωνίζονται τρεις πολύ καλοί φίλοι του, ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Το Eurobasket 2025 πλησιάζει και όλη η μπασκετική κοινότητα περιμένει με ανυπομονησία το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Με αφορμή αυτό, ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, για να εμψυχώσει την Εθνική μας ομάδα.
Στις τελικές επιλογές του Έλληνα κόουτς βρίσκονται τρεις αθλητές από το στενό περιβάλλον του 24χρονου ιδιοκτήτη των κιτρινόμαυρων, οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ ελάχιστες μέρες πριν, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του άλλου μέλους της οικογένειας, Άλεξ.
