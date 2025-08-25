Ολυμπιακός: Πρώτο ραντεβού με ιατρικές εξετάσεις
Με εννέα αθλητές και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ξεκίνησε και επίσημα η σεζόν στον μπασκετικό Ολυμπιακό
Σε... αγωνιστικού ρυθμούς αρχίζει να μπαίνει και η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Την ώρα που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επικείμενη έναρξη του Ευρωμπάσκετ, οι ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται για την εκκίνηση της προετοιμασίας της νέας σεζόν (27/8) και από σήμερα ξεκίνησαν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Το πρώτο γκρουπ που βρέθηκε στο ΣΕΦ αποτελούσαν οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές, ενώ αύριο θα ακολουθήσει το δεύτερο γκρουπ κι από την Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις.
