Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς εκπλήξεις οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για τους αγώνες με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν επεφύλασσε εκπλήξεις στις κλήσεις που ανακοίνωσε εν όψει των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής ομάδας στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 2026.

Συγκριτικά με τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού τα δύο ονόματα που απουσιάζουν είναι αυτά του Ταξιάρχη Φούντα και του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Αναλυτικά οι παίκτες που κλήθηκαν:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.


