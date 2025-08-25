Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Λεβαδειακός - Κηφισιά, εντός έδρας ντεμπούτο Αλμέιδα, Λίβερπουλ και Ίντερ
Γεμάτο μπάλα το πρόγραμμα σήμερα με ωραία παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη
Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (25/8) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, αν και Δευτέρα.
Στις 19:30 πέφτει «αυλαία» στην 1η αγωνιστική της Stoiximan Super league, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται την Κηφισιά, σε ένα αρκετά αμφίρροπο παιχνίδι στη Βοιωτία, το οποίο «κλείνει» την πρεμιέρα της λίγκας. Η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το Novasports 2.
Την ίδια ώρα στη Serie A η Ουντινέζε υποδέχεται την Ελλάς Βερόνα, ενώ στις 20:30 η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε περιμένει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της La Liga που θα μεταδοθεί από το Novasports 1.
Σειρά έχει στις 21:45 η «μάχη» της φιναλίστ του Champions League Ίντερ, κόντρα στην πάντα αξιόμαχη Τορίνο, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει η πολύ δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία της Λίβερπουλ στην έδρα της Νιουκάστλ, που θα καλυφθεί απευθείας από το Novasports Prime στις 22:00.
Το πρόγραμμα κλείνει με την εντός έδρας πρεμιέρα του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης, που φιλοξενεί τη Χετάφε στις 22:30 (Novasports 2).
13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Eurosport 2 US Open Τένις
19:00 Eurosport 1 US Open Τένις
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A
19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Super League
20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο
13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Eurosport 2 US Open Τένις
19:00 Eurosport 1 US Open Τένις
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A
19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Super League
20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο
20:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports Prime Νιούκαστλ – Λίβερπουλ Premier League
22:30 Novasports 2HD Σεβίλλη – Χετάφε La Liga
