Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Λεβαδειακός - Κηφισιά, εντός έδρας ντεμπούτο Αλμέιδα, Λίβερπουλ και Ίντερ

Γεμάτο μπάλα το πρόγραμμα σήμερα με ωραία παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (25/8) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, αν και Δευτέρα.

Στις 19:30 πέφτει «αυλαία» στην 1η αγωνιστική της Stoiximan Super league, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται την Κηφισιά, σε ένα αρκετά αμφίρροπο παιχνίδι στη Βοιωτία, το οποίο «κλείνει» την πρεμιέρα της λίγκας. Η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το Novasports 2.

Την ίδια ώρα στη Serie A η Ουντινέζε υποδέχεται την Ελλάς Βερόνα, ενώ στις 20:30 η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε περιμένει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της La Liga που θα μεταδοθεί από το Novasports 1.

Σειρά έχει στις 21:45 η «μάχη» της φιναλίστ του Champions League Ίντερ, κόντρα στην πάντα αξιόμαχη Τορίνο, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει η πολύ δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία της Λίβερπουλ στην έδρα της Νιουκάστλ, που θα καλυφθεί απευθείας από το Novasports Prime στις 22:00.

Το πρόγραμμα κλείνει με την εντός έδρας πρεμιέρα του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης, που φιλοξενεί τη Χετάφε στις 22:30 (Novasports 2).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/8/2025):

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A

19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Super League

20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports Prime Νιούκαστλ – Λίβερπουλ Premier League

22:30 Novasports 2HD Σεβίλλη – Χετάφε La Liga



