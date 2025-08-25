ΠΑΟΚ: Στις 15:45 φτάνει Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης
ΠΑΟΚ: Στις 15:45 φτάνει Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης
Οι φίλοι του «Δικεφάλου» ετοιμάζονται για θερμή υποδοχή στον νεαρό μέσο
Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο 22χρονος διεθνής χαφ θα φτάσει το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8, 15:45) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.
Οι φίλοι του «Δικεφάλου» ετοιμάζονται για θερμή υποδοχή στον νεαρό μέσο, που αναμένεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.
Το βράδυ της Κυριακής (24/8), οι γονείς του Ζαφείρη βρέθηκαν στην Τούμπα για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με την ΑΕΛ, παίρνοντας μια πρώτη «γεύση» από το νέο σπίτι του γιου τους.
Μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ο Ζαφείρης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Βάσει της αρχικής συμφωνίας, η ισχύς του ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου, ωστόσο μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου όλα παραμένουν ανοιχτά ως προς το αν θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την αξία του στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.
Πηγή: gazzetta.gr
Πηγή: gazzetta.gr
