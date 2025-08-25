Serie A: Βλάχοβιτς και Ντέβιντ έκαναν σεφτέ για την Γιουβέντους, γκέλα η Αταλάντα - Δείτε τα γκολ
Η Μεγάλη Κυρία επικράτησε με 2-0 της Πάρμα, ενώ οι μπεργκαμάσκι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Πίζα - Γκολ ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο με 2-0 επί της Λάτσιο
Ο... νέος (Ντέβιντ) και ο... παλιός (Βλάχοβιτς) οδήγησαν τη Γιουβέντους στο να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο (2-0) το νέο πρωτάθλημα της Serie A, την ίδια ώρα που η Αταλάντα έπεφτε θύμα έκπληξης απέναντι στη νεοφώτιστη, Πίζα (1-1).
Ο νεοαποκτηθείς Καναδός επιθετικός, Τζόναθαν Ντέβιντ, άνοιξε... με το καλησπέρα λογαριασμό με την φανέλα της Γιούβε, ανοίγοντας το σκορ στο 59' κόντρα στην Πάρμα. Ο παίκτης του τον αντικατέστησε στο 80', ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ήταν εκείνος που «υπέγραψε», τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο το «τρίποντο» της «Βέκια Σινιόρα».
Την ίδια ώρα, η Αταλάντα ξεκίνησε τη νέα της εποχή με τον Ιβάν Γιούριτς στο τιμόνι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Με απρόσμενη απώλεια βαθμών κόντρα στη νεοφώτιστη Πίζα δηλαδή. Και μάλιστα στο Μπέργκαμο. Οι φιλοξενούμενοι «πάγωσαν» το γήπεδο ανοίγοντας το σκορ με το αυτογκόλ του Ίεν στο 26'. Η Ντέα δημιούργησε καλές στιγμές, αλλά εκμεταλλεύτηκε μόνο μια εξ αυτών με τον Σκαμάκα στο 50' και, παρ'ότι θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τον βαθμό της ισοπαλίας.
Ο Σεσκ Φάμπρεγας εμπιστεύθηκε στην πρεμιέρα της Serie A τον Τάσο Δουβίκα και ο Έλληνας σέντερ φορ τον δικαίωσε. Με το γκολ που σημείωσε ο διεθνής επιθετικός στο 47ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο επί της Λάτσιο με 2-0, στη δεύτερη έκπληξη της 1ης αγωνιστικής μετά το «διπλό» της Κρεμονέζε επί της Μίλαν. Ο Δουβίκας αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό, ενώ ο έτερος Έλληνας της αναμέτρησης, Χρήστος Μανδάς, έμεινε στον πάγκο των «λατσιάλι», αν και στα φιλικά ο Σάρι έδειχνε πώς θα τον εμπιστευόταν για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Τελικά ξεκίνησε τον Προβεντέλ...
Το γκολ του Μαντράγκορα στο 68' δεν αρκούσε για την Φιορεντίνα, καθώς στο 90'+4 ο Λουπέρτο «έσωσε την παρτίδα» για την Κάλιαρι.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας της Serie A:
Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινεϊ, 57' Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45'+1 Πάβλοβιτς - 28' Μπασιρότο, 61' Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλι Φράνκα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1 (90'+4 Λουπέρτο - 68' Μαντράγκορα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0 (47' Δουβίκας, 73' Πας)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 (59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1 (50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)
Ουντινέζε-Βερόνα 25/8
Ίντερ-Τορίνο 25/8
