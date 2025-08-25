Serie A: Βλάχοβιτς και Ντέβιντ έκαναν σεφτέ για την Γιουβέντους, γκέλα η Αταλάντα - Δείτε τα γκολ

Η Μεγάλη Κυρία επικράτησε με 2-0 της Πάρμα, ενώ οι μπεργκαμάσκι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Πίζα - Γκολ ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο με 2-0 επί της Λάτσιο