Λουτσέσκου: «Μου άρεσε η φρεσκάδα μας, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ ο καλύτερος παίκτης στο ματς»
Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην ΑΕΛ με 1-0
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στη σεζόν του στη Stoiximan Super League, επικρατώντας της ΑΕΛ με 1-0 στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του παιχνιδιού, τόνισε πως η ομάδα του έδειξε καλό πρόσωπο, ενώ έμεινε στο γεγονός των επιστροφών του Τάισον και του Ντεσπόντοφ στην δράση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός:
«Μου άρεσε η φρεσκάδα, η ενέργεια, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσαμε ευκαιρίες στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να έχει επιθετικές μεταβάσεις. Θεωρώ ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλά από παιχνίδι σε παιχνίδι για εμάς. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».
Πρόσθεσε: «Αν κάτι μου αφήνει διαφορετική γεύση στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα από ένα τέρματα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να το κάνουμε. Ο τερματοφύλακας της Λάρισας ήταν ο καλύτερος παίκτης».
Συμπλήρωσε: «Επίσης ένα θετικό που κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι είναι η επιστροφή κάποιων παικτών όπως του Ντεσπόντοφ, του Τάισον αλλά και ο Πέλκας που είχε κάποια πάνω κάτω στην τελευταία περίοδο και τώρα είναι με μαζί μας».
