Σπανούλης: «Ήταν το ιδανικό τεστ, μας έριξε μπασκετικό ξύλο η Γαλλία» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά την ήττα από τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν το Eurobasket
Στο τελευταίο και πολύ απαιτητικό τεστ της πριν από την έναρξη του Eurobasket, η Εθνική μας πλήρωσε το κακό της δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε με 92-77 από τη Γαλλία.
Μετά το ματς, ο Βασίλης Σπανούλης επεσήμανε πως ένα τέτοιο παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για τη «γαλανόλευκη» ενόψει του μεγάλου τουρνουά, ενώ στάθηκε στην πολύ σκληρή άμυνα των Γάλλων.
«Ήταν ένα φιλικό ματς για συμπεράσματα,. Ήθελα να δοκιμάσω αρκετά παιδιά και αρκετά σχήματα. Κάποια παιδιά που έρχονται από τραυματισμό είχαν περιορισμό στα λεπτά τους. Κάποια άλλα είχαν παίξει δύο ματς σερί.
Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει αυτό το φιλικό, η Γαλλία έπαιξε μπασκετικό ξύλο, δεν αντιδράσαμε σωστά και ήταν το τέλειο ματς για να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο Ευρωμπάσκετ. Έχω καταλήξει στη δωδεκάδα και θα τη μάθετε», είπε αναλυτικά.
