Φουρνιέ: «Μπορούν να κάτσουν μαζί σε αγώνα της εθνικής οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού;»
Ο Εβάν Φουρνιέ έθεσε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα με αποδέκτες τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ενόψει EuroBasket 2025
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.
Την συγκεκριμένη αναμέτρηση την παρακολουθούν πολλοί σταρ, όπως ο Ματίας Λεσόρ, που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να δει την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ και ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται πως έχει το... βλέμμα του στο συγκεκριμένο ματς.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα να θέσει στους οπαδούς των δύο «αιωνίων», του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που αφορά τη... συνύπαρξή τους στο EuroBasket 2025.
«Σοβαρή ερώτηση. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται και υποστηρίζουν την εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια των τουρνουά της Fiba;», ρώτησε ο Γάλλος σταρ σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».
Serious question. Do Pana and Oly fans come together and support the national team during Fiba tournaments?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 24, 2025
