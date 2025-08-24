Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ - Λάρισα και Εθνική μπάσκετ
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και σήμερα
Οι αθλητικές μεταδόσεις συνεχίζονται σήμερα με ενδιαφέρουσα δράση σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Σήμερα, Κυριακή (24/8), η αγωνιστική δράση στη Super league συνεχίζεται με μόνο δύο αναμετρήσεις, καθώς το ματς μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ έχει αναβληθεί.
Στην «OPAP Arena», η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στις 20:15, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sports1.
Η Ένωση έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το θετικό αποτέλεσμα που απέσπασε στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ και στόχος της είναι να ξεκινήσει με το δεξί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός ταξίδεψε στην Αθήνα με αρκετές απουσίες.
Λίγο αργότερα, στις 21:00, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος φιλοξενώντας στην άδεια Τούμπα την ΑΕΛ Novibet, η οποία επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά από τέσσερα χρόνια. Η αναμέτρηση θα προβληθεί ζωντανά από το Novasports Prime. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Ριέκα στην Κροατία και να μπει με θετικό πρόσημο στη νέα σεζόν.
Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ (20.00, ΕΡΤ Νews), στο τελευταίο φιλικό της πριν από την έναρξη του Eurobasket, ενώ στο τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται πολλά παιχνίδια ξένων πρωταθλημάτων μεταξύ των οποίων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8/2025):
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)
12:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας
15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 Novasports Prime Έβερτον – Μπράιτον Premier League
16:30 Novasports 2HD Μάιντς – Κολωνία Bundesliga
17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Χεράκλες Eredivisie
18:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Βαλένθια La Liga
18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Αμβούργο Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κόμο – Λάτσιο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Φιορεντίνα Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Κάζα Πία Liga Portugal
20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Γαλλία Μπάσκετ Φιλικό
20:15 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Super League
20:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα La Liga
20:30 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ La Liga
21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet Super League
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Πίζα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A
22:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπράγκα – Άβες Liga Portugal
