Super League 1: Πρεμιέρα με νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο - Δείτε τα γκολ
Super League 1: Πρεμιέρα με νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη και ο Άρης κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Βόλο στο Βικελίδης - Εκτός έδρας νίκη για τον Ατρόμητο, 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο
Με το... ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 της περιόδου 2025-26 οι Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος.
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να φτάσει στις καθυστερήσεις για να λυτρωθεί κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο άδειο Καραϊσκάκη. Ο Γιαζίτζι επέστρεψε μετά από 10 μήνες απουσίες (λόγω χιαστού που είχε πέρσι στην Τρίπολη) και με «φωτοβολίδα» άνοιξε στο 90+3' το δρόμο για τη νίκη ενώ ο Ελ Κααμπί έγραψε το 2-0 στο 90+7'.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ του Ολυμπιακού
Στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης κέρδισε με 2-0 τον αξιόμαχο Βόλο σε 3 λεπτά χάρις σε δύο αμυντικούς του. Ο Αλβάρο στο 64' και ο Φαμπιάνο στο 67' σκόραραν και χάρισαν το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.
Διπλό στο Αγρίνιο πέτυχε ο Ατρόμητος. Με γκολ των Παλμεζάνο (41') και Γιουμπιτάνα (81') η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έκανε σεφτέ στα... τρίποντα στο πρωτάθλημα κερδίζοντας 2-0 τον Παναιτωλικό.
Άρης-Βόλος 2-0
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να φτάσει στις καθυστερήσεις για να λυτρωθεί κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο άδειο Καραϊσκάκη. Ο Γιαζίτζι επέστρεψε μετά από 10 μήνες απουσίες (λόγω χιαστού που είχε πέρσι στην Τρίπολη) και με «φωτοβολίδα» άνοιξε στο 90+3' το δρόμο για τη νίκη ενώ ο Ελ Κααμπί έγραψε το 2-0 στο 90+7'.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ του Ολυμπιακού
Στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης κέρδισε με 2-0 τον αξιόμαχο Βόλο σε 3 λεπτά χάρις σε δύο αμυντικούς του. Ο Αλβάρο στο 64' και ο Φαμπιάνο στο 67' σκόραραν και χάρισαν το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.
Διπλό στο Αγρίνιο πέτυχε ο Ατρόμητος. Με γκολ των Παλμεζάνο (41') και Γιουμπιτάνα (81') η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έκανε σεφτέ στα... τρίποντα στο πρωτάθλημα κερδίζοντας 2-0 τον Παναιτωλικό.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0
Άρης-Βόλος 2-0
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2
Κυριακή 24 Αυγούστου
20:15 ΑΕΚ-Πανσερραϊκός
21:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΛ
Δευτέρα 25 Αυγούστου
19:30 Λεβαδειακός-Κηφισιά
*Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ομάδας της Αθήνας.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 3
- Άρης 3
- Ατρόμητος 3
- Παναιτωλικός 0
- ΑΕΚ 0
- ΠΑΟΚ 0
- Λεβαδειακός 0
- Κηφισιά 0
- Πανσερραϊκός 0
- Παναθηναϊκός 0
- ΟΦΗ 0
- ΑΕΛ 0
- Βόλος 0
- Αστέρας Τρίπολης 0
*Χωρίς αγώνα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Κηφισιά, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ, Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός.Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα