Super League 1: Πρεμιέρα με νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο - Δείτε τα γκολ

Ο Ολυμπιακός 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη και ο Άρης κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Βόλο στο Βικελίδης - Εκτός έδρας νίκη για τον Ατρόμητο, 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο