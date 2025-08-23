Με ανατροπή η Μπαρτσελόνα στη Λεβάντε, η Άρσεναλ 5-0 τη Λιντς με «καυτό» Γιόκερες - Διπλό η Τότεναμ στην έδρα της Σίτι: Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

«Χορταστικό» ποδόσφαιρο στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της Premier League, με την Άρσεναλ να κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στη Λιντς, διαλύοντας τη με 5-0, με τον Βίκτορ Γιόκερες να ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», πετυχαίνοντας δύο γκολ.



Ο Μικέλ Αρτέτα, ναι μεν, είδε την ομάδα του να μη δυσκολεύεται, αλλά έχασε με τραυματισμό τον Μπουκαγιό Σάκα, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με μυΐκό πρόβλημα.



Το... μπαμ της αγωνιστικής έκανε η Τότεναμ, η οποία πήρε το διπλό μέσα στο Μάντσεστερ με αντίπαλο τη Σίτι, με 2-0 και επιβεβαίωσε τον τίτλο του κακού δαίμονα για τους «πολίτες».



Η Μπρέντφορντ πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα, 1-0 την Άστον Βίλα, ενώ η Μπόρνμουθ υπέταξε την Γουλβς με 1-0 και η Μπέρνλι την Σάντερλαντ με 2-0.



Στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga η Λεβερκούζεν ξεκίνησε με το αριστερό, αφού ηττήθηκε εντός έδρας, 2-1 από την Χοφενχάιμ. Η Μπάγερν την Παρασκευή το βράδυ διέσυρε τη Λειψία με 6-0.



«Αυτόχειρας» στην πρεμιέρα της η Ντόρτμουντ, η οποία ήρθε ισόπαλη με 3-3 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, ενώ προηγούνταν με 3-1 μέχρι το 86'.



Νίκες πανηγύρισαν και οι δύο Έλληνες του γερμανικού πρωταθλήματος. Η Άουγκσμπουργκ, του Γιαννούλη, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, επικράτησε 3-1 της Φράιμπουργκ εκτός έδρας, ενώ η Βολφσμπουργκ του Κουλιεράκη νίκησε με το ίδιο σκορ την Χάιντενχαιμ εκτός έδρας.



Νικηφόρα πρεμιέρα στη Seria A έκανε η πρωταθλήτρια Νάπολι, η οποία πέρασε από την έδρα της Σασουόλο με 2-0, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να ανοίγει λογαριασμό με τους «Παρτενοπέι», ενώ Τζένοα και Λέτσε έμειναν στη λευκή ισοπαλία.



Η Κρεμονέζε «σόκαρε» τη Μίλαν κερδίζοντάς την 2-1 στο Μιλάνο ενώ η Ρόμα επικράτησε 1-0 της Μπολόνια.



Στη La Liga η Μαγιόρκα έμεινε στο 1-1 με τη Θέλτα, ενώ την Παρασκευή το βράδυ η Μπέτις επικράτησε της Αλαβές με 1-0 παίρνοντας την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.



Η Ατλέτικο Μαδρίτης, υπέπεσε σε δεύτερη συνεχόμενη γκέλα, αφού έμεινε στο 1-1 με την Έλτσε εντός έδρας.



Τέλος, η Μπαρτσελόνα πέρασε με ανατροπή (3-2) από την έδρα της Λεβάντε το βράδυ του Σαββάτου.



Premier League (2η αγωνιστική)

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)





Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Παλίνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34', 56' Τίμπερ, 45' Σάκα, 48', 90+5' Γιόκερες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8



Έβερτον-Μπράιτον 24/8



Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8

Bundesliga (1η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)





Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2 (6' Κουάνσα - 25' Ασλάνι, 52' Λεμπέρλε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3 (58' πέν. Γκρίφο - 32' Γιαννούλης, 42' Ματσιμά, 45'+2 Βολφ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (29' Σιένσα - 20' Σκοβ-Όλσεν, 66' Σβάνμπεργκ, 87' πέν. Αμούρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1 (22' Ουζούν, 25', 47' Μπαχόγια, 70' Κνάουφ - 48' Νάινμαχ)





Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1 (18', 24' Ανσά - 86' Τόμας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ 3-3 (50' Ουντόντζι, 86' Σινανί, 89' Σμιθ - 34' Γκιρασί, 67' Άντον, 74' Μπραντ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς-Κολωνία 24/8

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 24/8





La Liga (2η αγωνιστική)



Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16' Λο Σέλσο)





Seria A (1η αγωνιστική)



Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17' ΜακΤόμινει, 57' Ντε Μπρόινε)







Τζένοα-Λέτσε 0-0







Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45+1' Παύλοβιτς - 28' Μπασκιρότο, 61' Μπονατσόλι)



Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53' Γουέσλεϊ Φράνσα)



Κάλιαρι-Φιορεντίνα 24/8



Κόμο-Λάτσιο 24/8



Γιουβέντους-Πάρμα 24/8



Αταλάντα-Πίζα 24/8



Ουντινέζε-Βερόνα 25/8



Ίντερ-Τορίνο 25/8





Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 ( 87' Μορέι, 38' Ρουέδα)Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 ( 8' Σόρλοθ - 15' Μιρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολΛεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3Οσασούνα-Βαλένθια (24/8) 18:00Ρεάλ Σοσιεδάδ-ΕσπανιόλΒιγιαρεάλ-ΤζιρόναΟβιέδο-Ρεάλ ΜαδρίτηςΑθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο ΒαγιεκάνοΣεβίλλη-Χετάφε

