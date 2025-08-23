Αταμάν: «Θα πάρουμε εκδίκηση σε αυτό το Eurobasket, στόχος το μετάλλιο»
Αταμάν: «Θα πάρουμε εκδίκηση σε αυτό το Eurobasket, στόχος το μετάλλιο»
Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ της ομάδας του και θα πάει για το μετάλλιο
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day της Εθνικής μπάσκετ της Τουρκίας, ενόψει του Eurobasket 2025, αναφέροντας ότι η ομάδα του θα πάει για να διεκδικήσει ένα μετάλλιο και στόχο να πάρει εκδίκηση για τις προηγούμενες αποτυχίες.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
«Μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει πολύ καλή ομαδική αρμονία. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και είδαμε πρόσφατα μια άνοδο στην απόδοση της ομάδας. Κάθε παίκτης της ομάδας μας έχει σημαντικό δυναμικό.
Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ως προπονητές, βλέπουμε αυτή την εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Οι ρόλοι στην ομάδα είναι πλέον σαφείς. Έλεγα ότι το επίπεδο της ομάδας μας θα καθοριστεί στους αγώνες ενάντια σε Λιθουανία και Γερμανία.
Όπως βλέπουμε, η ομάδα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Το EuroBasket άρχισε το 1935. Σε 90 χρόνια, δεν έχουμε κατακτήσει κανένα μετάλλιο εκτός από το ασημένιο που κερδίσαμε στο τουρνουά που φιλοξενήσαμε το 2001. Δηλαδή, ένα μετάλλιο σε 90 χρόνια. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε από τον όμιλο ή να φτάσουμε στα προημιτελικά. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε μετάλλιο. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Δουλεύουμε και παλεύουμε γι’ αυτό έναν μήνα τώρα.
Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά πάμε για εκδίκηση.
Ελπίζω όλοι να έχουν την ίδια πίστη. Η θετική σκέψη φέρνει επιτυχία. Ας μην αγχωθούμε. Η Σερβία φαίνεται το φαβορί του τουρνουά. Ναι, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Αλλά εκτός από αυτούς, εννέα ή δέκα ομάδες είναι διεκδικήτριες μεταλλίων. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις ομάδες. Έχουμε εμπιστοσύνη. Ας κυνηγήσουμε όλοι μαζί το μετάλλιο μέχρι το τέλος, η διοίκηση, οι οπαδοί και ο Τύπος. Θεού θέλοντος, θα τα καταφέρουμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
«Μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει πολύ καλή ομαδική αρμονία. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και είδαμε πρόσφατα μια άνοδο στην απόδοση της ομάδας. Κάθε παίκτης της ομάδας μας έχει σημαντικό δυναμικό.
Έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ως προπονητές, βλέπουμε αυτή την εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Οι ρόλοι στην ομάδα είναι πλέον σαφείς. Έλεγα ότι το επίπεδο της ομάδας μας θα καθοριστεί στους αγώνες ενάντια σε Λιθουανία και Γερμανία.
Όπως βλέπουμε, η ομάδα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Το EuroBasket άρχισε το 1935. Σε 90 χρόνια, δεν έχουμε κατακτήσει κανένα μετάλλιο εκτός από το ασημένιο που κερδίσαμε στο τουρνουά που φιλοξενήσαμε το 2001. Δηλαδή, ένα μετάλλιο σε 90 χρόνια. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε από τον όμιλο ή να φτάσουμε στα προημιτελικά. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε μετάλλιο. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Δουλεύουμε και παλεύουμε γι’ αυτό έναν μήνα τώρα.
Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά πάμε για εκδίκηση.
Ελπίζω όλοι να έχουν την ίδια πίστη. Η θετική σκέψη φέρνει επιτυχία. Ας μην αγχωθούμε. Η Σερβία φαίνεται το φαβορί του τουρνουά. Ναι, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Αλλά εκτός από αυτούς, εννέα ή δέκα ομάδες είναι διεκδικήτριες μεταλλίων. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις ομάδες. Έχουμε εμπιστοσύνη. Ας κυνηγήσουμε όλοι μαζί το μετάλλιο μέχρι το τέλος, η διοίκηση, οι οπαδοί και ο Τύπος. Θεού θέλοντος, θα τα καταφέρουμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα