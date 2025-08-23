Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δώρισε παπούτσια του σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας - Φωτογραφίες

Giannis Freak 7 «Night Shift».

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο κορυφαίος άσος του NBA και αστέρας της Ελλάδας χάρισε σε όλα τα μέλη της Εθνικής μπάσκετ από ένα ζευγάρι

Κάθε καλοκαίρι όταν είναι στην Εθνική κάνει το ίδιο και δεν χάλασε φέτος την παράδοση. Γέμισε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ με κουτιά από τα νέα του παπούτσια και με την βοήθεια των φροντιστών τα μοίρασε σε όλους.



Ηγέτης σε όλα του ο Γιάννης δείχνει σε όλους τι κλίμα υπάρχει στην ομάδα λίγο πριν την πρεμιέρα του Eurobasket 2025.





Με την… ώθηση του Giannis Freak 7 “Night Shift” θα αναχωρήσει η Εθνική για το Ευρωμπάσκετ 2025, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για μια ακόμα χρονιά δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της ομάδας 🎁🇬🇷🏀#HellasBasketball #EuroBasket#PantaDipla pic.twitter.com/6rIOSRcMug — HellenicBF (@HellenicBF) August 23, 2025









