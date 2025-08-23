Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δώρισε παπούτσια του σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας - Φωτογραφίες
Γιάννης Αντετοκούνμπο Eurobasket 2025 Εθνική Μπάσκετ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δώρισε παπούτσια του σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας - Φωτογραφίες

Από ένα ζευγάρι  Giannis Freak 7 «Night Shift» έχουν πλέον όλα τα μέλη της ομάδας 

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δώρισε παπούτσια του σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας - Φωτογραφίες
Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. 

Ο κορυφαίος άσος του NBA και αστέρας της Ελλάδας χάρισε σε όλα τα μέλη της Εθνικής μπάσκετ από ένα ζευγάρι Giannis Freak 7 «Night Shift».

Κάθε καλοκαίρι όταν είναι στην Εθνική κάνει το ίδιο και δεν χάλασε φέτος την παράδοση. Γέμισε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ με κουτιά από τα νέα του παπούτσια και με την βοήθεια των φροντιστών τα μοίρασε σε όλους. 

Ηγέτης σε όλα του ο Γιάννης δείχνει σε όλους τι κλίμα υπάρχει στην ομάδα λίγο πριν την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. 





