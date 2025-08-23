Εθνική μπάσκετ: «Έκοψε» Χουγκάζ και Μπαζίνα ο Σπανούλης - Την Κυριακή η 12αδα του Eurobasket
Εθνική Μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης Eurobasket 2025

Εθνική μπάσκετ: «Έκοψε» Χουγκάζ και Μπαζίνα ο Σπανούλης - Την Κυριακή η 12αδα του Eurobasket

H ομάδα έμεινε με 13 παίκτες και την Κυριακή θα «κοπεί» ο τελευταίος πριν το ταξίδι στην Κύπρο

Εθνική μπάσκετ: «Έκοψε» Χουγκάζ και Μπαζίνα ο Σπανούλης - Την Κυριακή η 12αδα του Eurobasket
Η Εθνική Ομάδα ανακοίνωσε τους δύο παίκτες που κόπηκαν από τη συνέχεια της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει του EuroBasket 2025.

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους με την Εθνική Ανδρών, όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Σπανούλης. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13, ενώ μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η τελική 12άδα του του τουρνουά από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.



