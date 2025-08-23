Εθνική μπάσκετ: «Έκοψε» Χουγκάζ και Μπαζίνα ο Σπανούλης - Την Κυριακή η 12αδα του Eurobasket

Η Εθνική Ομάδα ανακοίνωσε τους δύο παίκτες που κόπηκαν από τη συνέχεια της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει του EuroBasket 2025.

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους με την Εθνική Ανδρών, όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Σπανούλης. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13, ενώ μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η τελική 12άδα του του τουρνουά από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.







Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς.με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ#HellasBasketball #PantaDipla — HellenicBF (@HellenicBF) August 23, 2025



Ειδήσεις σήμερα:



Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες



Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»



Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»

