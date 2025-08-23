Premier League: Η οβίδα του Πακετά ξύπνησε την Τσέλσι που έκανε σεφτέ με ανατροπή, 5-1 την Γουεστ Χαμ - Δείτε τα γκολ

Οι μπλε του Έντσο Μαρέσκα είχαν πέντε διαφορετικούς σκόρερ και δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Κόουλ Πάλμερ που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης