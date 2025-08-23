bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Premier League: Η οβίδα του Πακετά ξύπνησε την Τσέλσι που έκανε σεφτέ με ανατροπή, 5-1 την Γουεστ Χαμ - Δείτε τα γκολ
Οι μπλε του Έντσο Μαρέσκα είχαν πέντε διαφορετικούς σκόρερ και δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Κόουλ Πάλμερ που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης
Στην πρεμιέρα το κοντέρ μπορεί να έγραψε... μηδέν, αλλά τελικά η Τσέλσι ξεμπούκωσε για τα καλά κόντρα στη Γουέστ Χαμ. Το αριστούργημα άλλωστε του Πακετά νωρίς στον αγώνα δεν αρκούσε για να εκτροχιάσει το τρένο της εντυπωσιακής Τσέλσι του Μαρέσκα, η οποία ανά διαστήματα έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο. Και σαν απόλυτη επιβράβευση ήρθαν τα πέντε γκολ μιας άνετης και θριαμβευτικής ανατροπής με 5-1 που χάρισε στους Μπλε το πρώτο τους τρίποντο για τη φετινή σεζόν.
Το ματς ξεκίνησε με μπόλικη διάθεση κι επιθετική πρωτοβουλία από τις δυο ομάδες, με τη Γουέστ Χαμ να χτυπάει πρώτη από έμπνευση του Πακετά. Στο 6΄ο Βραζιλιάνος πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με απίστευτη οβίδα σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας, θέτοντας γερή υποψηφιότητα για το γκολ της αγωνιστικής. Παρόλα αυτά η Τσέλσι δεν φάνηκε να αιφνιδιάζεται κι έφτασε στην ισοφάριση εννιά λεπτά αργότερα, με τον Ζοάο Πέδρο να σκοράρει με κεφαλιά από κόρνερ και να ανοίγει λογαριασμό στην Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι.
«Κόκκινο» στον Φίλκρουγκ, πράσινο στην ανατροπή
Κινούμενη σε ακατάπαυστο ρυθμό η Γουέστ Χαμ βρήκε ξανά δίχτυα στο 17΄με τον Φίλκρουγκ, αλλά είδε το VAR να της στερεί τη χαρά για οφσάιντ στην αρχή της φάσης και τελικά στη συνέχεια την... παρέσυρε το μπλε κύμα. Έξι λεπτά αργότερα ο Πακετά έχασε τη μπάλα έξω από την περιοχή και ο Ζοάο Πέδρο έστρωσε τη μπάλα με γλυκιά σέντρα για τον Νέτο που εκτέλεσε μονομιάς για την ανατροπή. Το κερασάκι στην τούρτα σε ένα εντυπωσιακό πρώτο μέρος πρόσθεσε ο Έντσο στο 34΄, ολοκληρώνοντας μια δουλειά καθόλα ομαδική! Με κύριο εκφραστή άλλωστε τον Εστεβάο που κουβάλησε τη μπάλα και μοίρασε έτοιμο γκολ, οι Μπλε αναπτύχθηκαν υπέροχα και αστραπιαία σε κλειστούς χώρους και ολοκλήρωσαν τη φάση με τον Έντσο να σκοράρει σε κενό τέρμα από ασίστ του Βραζιλιάνου για το 3-1 του ημιχρόνου.
Θρίαμβος μέσω... Χέρμανσεν και «αεροπορίας»
Οι φιλοξενούμενοι πάντως δεν είχαν διάθεση να επιτρέψουν στη Γουέστ Χαμ όνειρα... επιστροφής στο β΄μέρος και ανέβασαν το σκορ σε διαστάσεις θριάμβου από δυο στημένες μπάλες. Αφού ο Έντσο Φερνάντες δε κατάφερε να σκοράρει στο 50΄από πλεονεκτική θέση, το πέτυχε ο... Διόσκουρος στο κέντρο, Καϊσέδο, τέσσερα λεπτά μετά. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και τραγικη έξοδο του Χέρμανσεν, η μπάλα στρώθηκε στον Καϊσέδο που σκόραρε με τη βοήθεια του δοκαριού.
Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Τσαλόμπα στο 58΄, ο οποίος έπειτα από νέο «δώρο» του Χέρμανσεν με τραγική έξοδο σε κόρνερ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή κι εκτέλεσε από κοντά για το 5-1. Η Γουέστ Χαμ προσπάθησε να αντιδράσει από περηφάνια, αλλά στο καλό της δεκάλεπτο οι Σάντσες και Καϊσέδο με φανταστικές αποκρούσεις κράτησαν ανέγγιχτο το τελικό σκορ.
Γουέστ Χαμ (Γκρέιαμ Πότερ): Χέρμανσεν, Τοντιμπό (46΄Ποτς), Αγκέρ, Κίλμαν, Ντιούφ, Ουάν-Μπισάκα, Σούτσεκ (70΄Γουόκερ Πίτερς), Γουόρντ Πράουζ, Πακετά, Φίλκρουγκ (46΄Γουίλσον), Μπόουεν
Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσες, Μάλο Γκούστο (69΄Τζέιμς), Ανταραμπιόγιο, Τσαλόμπα (69΄Φοφανά), Κουκουρέγια (69΄Χάτο), Έντσο Φερνάντες, Καϊσέδο, Νέτο, Εστεβάο (77΄Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο, Ντέλαπ (62΄Αντρέι Σάντος)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ
Μπέρνλι-Σάντερλαντ
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα
Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Τότεναμ 3
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Μπόρνμουθ 0
Μπρέντφορντ 0
Μπέρνλι 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0
