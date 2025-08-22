Κεφάτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τα ακουστικά του cameraman της ΕΡΤ την ώρα του Ελλάδα - Ιταλία, δείτε βίντεο
Κεφάτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τα ακουστικά του cameraman της ΕΡΤ την ώρα του Ελλάδα - Ιταλία, δείτε βίντεο
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πήρε τη νίκη εναντίον της Ιταλίας με 76-74 και την πρωτιά στο τουρνουά «Ακρόπολις»
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με εξαιρετικές άμυνες πήρε τη νίκη με 76-74 απέναντι στην Ιταλία στο τελευταία παιχνίδι του τουρνουά «Ακρόπολις».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου έμειναν έξω από το Βασίλη Σπανούλη για λόγους ξεκούρασης, με τον Γιάννη όμως να μην κάθεται ούτε λεπτό κάτω και να δίνει σε όλη τη διάρκεια του ματς οδηγίες, ιδίως στα δύο αδέλφια του, Κώστα και Θανάση.
Εκτός από οδηγίες όμως, είχε και όρεξη για πλάκες, καθώς στη διάρκεια ενός τάιμ άουτ, πήγε πίσω από τον cameraman της ΕΡΤ που κάλυπτε εκείνη τη στιγμή τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, του πήρε τα ακουστικά και τα φόρεσε, χαρίζοντας ένα ξακαρδιστικό στιγμιότυπο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dc96dj6h9as9)
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού
Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα
Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου έμειναν έξω από το Βασίλη Σπανούλη για λόγους ξεκούρασης, με τον Γιάννη όμως να μην κάθεται ούτε λεπτό κάτω και να δίνει σε όλη τη διάρκεια του ματς οδηγίες, ιδίως στα δύο αδέλφια του, Κώστα και Θανάση.
Εκτός από οδηγίες όμως, είχε και όρεξη για πλάκες, καθώς στη διάρκεια ενός τάιμ άουτ, πήγε πίσω από τον cameraman της ΕΡΤ που κάλυπτε εκείνη τη στιγμή τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, του πήρε τα ακουστικά και τα φόρεσε, χαρίζοντας ένα ξακαρδιστικό στιγμιότυπο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού
Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα
Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα