Σέντρα στη Super League 1 - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και οι ημερομηνίες κλειδιά

-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference LeagueΕάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.1η αγωνιστική: 23-24-25 Αυγούστου 2025Άρης – Βόλος 23/08 - 20:00Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 - 20:00Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 - 22:00ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 - 20:15ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 - 21:00Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 - 19:30ΠΗΓΗ: ΑΠΕ