Σέντρα στη Super League 1 - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και οι ημερομηνίες κλειδιά
Με τρία παιχνίδια αρχίζει το Σάββατο το πρωτάθλημα της Super League 1 - Στη μάχη και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός
Ξεκινάει το τριήμερο 23-24-25 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, στην 67η «έκδοση» της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε τρεις... δόσεις, καθώς η πρεμιέρα της νέας Super League θα ξεκινήσει απ' το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (25/8).
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση της νέας Λίγκας θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).
Στις 22:00 του Σαββάτου ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ενώ την Κυριακή (24/8) το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης. Στις 20:15 της Κυριακής θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε, καθώς οι πράσινοι χρησιμοποίησαν το δικαίωμα που έχει κάθε ομάδα για μία αναβολή μέσα στη σεζόν, για να είναι έτοιμοι για τη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.
Όπως είχε αποφασιστεί από την ημέρα της κλήρωσης (9/7) στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρξουν συνολικά έξι διακοπές: Οι τέσσερις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για τα προκριματικά και τα play off πρόκρισης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία θα γίνει τον Δεκέμβριο για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς κι άλλη μία (πιο σύντομη) το Πάσχα.
Επίσης για πρώτη φορά το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου της κανονικής περιόδου, δεν θα είναι «καθρέπτης» με αυτό του πρώτου γύρου και ήδη μέσω της κλήρωσης έχουν οριστεί σε διαφορετικό τάιμινγκ οι αγωνιστικές από τη 14η έως και την 26η.
Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026 (10η αγωνιστική play out), με μία ενδιάμεση διακοπή τον Απρίλιο λόγω της γιορτής του Πάσχα των Ορθοδόξων (12/4).
Υπενθυμίζεται πως και στη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα πέρσι οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8 για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».
Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.
Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν κι από την αγωνιστική περίοδο 2026/27 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:
-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League
-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League
-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League
Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
1η αγωνιστική: 23-24-25 Αυγούστου 2025
Άρης – Βόλος 23/08 - 20:00
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 23/08 - 20:00
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 - 22:00
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 - 20:15
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 - 21:00
Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 - 19:30
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
