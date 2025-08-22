Super League: Τι κάνουν οι 14 ομάδες στις πρεμιέρες τους στη μεγάλη κατηγορία

Οι ερυθρόλευκοι στις 19 πρεμιέρες τους στη Super League μετρούν 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και μια ήττα. Στα επτά τελευταία δεν έχουν δεχθεί ούτε τέρμα από τον αντίπαλο τους στο εναρκτήριο παιχνίδι της χρονιάς, αλλά μετρούν έξι νίκες και μια εντός έδρας λευκή ισοπαλία με τον Ατρόμητο τη σεζόν 2021-22. Το αγαπημένο τους σκορ είναι το 2-1, το οποίο έχει εμφανιστεί σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ η ευρύτερη νίκη τους σε πρεμιέρα είναι το 6-1 της σεζόν 2016-17 εντός έδρας με την Βέροια.Νικητής είναι η ισοπαλία στις πρεμιέρες του ΟΦΗ, ο οποίος σε 14 αναμετρήσεις έχει οκτώ και υπάρχουν ακόμη τρεις νίκες και τρεις ήττες. Η τελευταία νίκη ήταν στη σεζόν 2023-24 εντός έδρας με τον Άρη (3-2). Ο συντελεστής των γκολ είναι στο 15-19 με τρεις από τις ισοπαλίες να έχουν ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, ακόμη τρεις με 1-1 και δύο με 2-2.Με έντεκα νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες έχει ανοίξει τις σεζόν του στη Super League ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα οι τέσσερις από τις πέντε ισοπαλίες είναι με 1-1 και αποτελούν το σκορ με τις περισσότερες εμφανίσεις, ενώ ακολουθεί η νίκη των Πρασίνων με 1-0 (τρεις εμφανίσεις). Ο Παναθηναϊκός τα τέσσερα τελευταία χρόνια κάνει την πρεμιέρα του εντός έδρας, αλλά πριν από αυτό είχε επτά διαδοχικά «ανοίγματα» σεζόν με εκτός έδρας παιχνίδι. Η ευρύτερη νίκη του είναι το 5-0 απέναντι στον Ατρόμητο το 2023-24. Ο συνολικός συντελεστής των γκολ είναι στο 33-10.Δύο ισοπαλίες και έντεκα ήττες έχει ο Παναιτωλικός στην αυλαία της Super League και τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στο εναρκτήριο παιχνίδι του. Τα Καναρίνια έχουν καταφέρει να πάρουν βαθμό τη σεζόν 2020-21 εκτός έδρα με τον ΟΦΗ (1-1) και την επόμενη σεζόν στο γήπεδο τους με τον ASTERA AKTOR (0-0). Συνολικά έχουν σημειωθεί 25 τέρματα στα παιχνίδια του Παναιτωλικού και χωρίς γκολ είναι μόνο μια αναμέτρηση, ενώ ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 5-20.Αυτή θα είναι η τέταρτη πρεμιέρα του Πανσερραϊκού σε επίπεδο Super League και στις προηγούμενες τρεις έχει μια νίκη και δύο ήττες. Μάλιστα οι δύο τελευταίες αυλαίες του ήταν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου υπήρξε το ίδιο σκορ, νίκη με 2-1 για τον Δικέφαλο. Το 2008-09 τα Λιοντάρια επικράτησαν με 2-1 του Ηρακλή σε εκτός έδρας αναμέτρηση.Επτά διαδοχικές εντός έδρας πρεμιέρες για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με συγκομιδή πέντε νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Τα περισσότερα από τα 19 συνολικά παιχνίδια του έχουν ολοκληρωθεί με 1-0 (5 φορές), ενώ ακολουθεί το 0-0 με τέσσερις εμφανίσεις. Η Ξάνθη είναι η ομάδα με την οποία έχει κάνει περισσότερες φορές πρεμιέρα (4), ενώ με την ΑΕΛ είχαν βρεθεί πάλι στην Τούμπα στην πρεμιέρα του 2020-21. Συνολικά έχει 11 νίκες, 6 ισοπαλίες και 2 ήττες με συντελεστή τερμάτων 23-9.Πηγή: www.superleague.gr