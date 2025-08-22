bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ολυμπιακός: Με Ζέλσον αλλά χωρίς Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα και Καμπελά η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (20:00) με τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ASTERAS AKTOR το βράδυ του Σαββάτου (23/8, 20:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-2026.
Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με πρωινή προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (22/8) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ και οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα. Επέστρεψε από τον τραυματισμό του ο Ζέλσον Μαρτίνς.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:
Αγγελάκης, Μπιανκόν, Μπότης, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.
