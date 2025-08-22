KOUFALIA CUP 2025: Ένα από τα καλύτερα τουρνουά της νότιας Ευρώπης

Κλείσιμο

Το KOUFALIA CUP έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να ξεχωρίσει και να εδραιωθεί σε ένα ιδιαίτερα σκληρό και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, να θεωρείται στην κατηγορία του ένα από τα καλύτερα τουρνουά της νότιας Ευρώπης και να είναι πραγματικά Διεθνές, αφού κατάφερε και φέτος να συγκεντρώσει περίπου εβδομήντα αθλητές από ΕΛΛΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ,ΓΕΩΡΓΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ,ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,ΤΣΕΧΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ και πρώτη φορά από την ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ , οι οποίοι αγωνίστηκαν σκληρά για εννέα ημέρες, θέλοντας να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους και να χτίσουν την καριέρα τους. Κοντά στους αθλητές βρέθηκαν δεκάδες προπονητές και εκατοντάδες γονείς που τους συνόδευαν, οι οποίοι έζησαν με αγωνία και ένταση τους αγώνες κι έδωσαν το δικό τους χρώμα στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων αλλά και στη μικρή πόλη των Κουφαλίων!Επίσης στους αγώνες , αλλά και στις εκδηλώσεις του τουρνουά παρευρέθηκαν πολλοί επίσημοι από το Δήμο Χαλκηδόνος, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και πλήθος παραγόντων και προπονητών τένις, όπως και αρκετοί θεατές που ήρθαν από τα Κουφάλια , αλλά και τις γύρω περιοχές. Ως ΟΑ Κουφαλίων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέπτες και φυσικά τους 70 περίπου αθλητές και τους συνοδούς τους που πήραν μέρος στη διοργάνωση και είχαν άψογη συμπεριφορά! Τέλος οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον επιδιαιτητή των αγώνων κ. Γιάννη Μαυρίδη και τους βοηθούς διαιτητές Σταμάτη Τσιγκριδάκη, Δημοσθένη Βακαλούδη, Χρύσα Ισμαϊλίδου και Γιώργο Γαλατιανό, τον φυσιοθεραπευτή της Εθνικής Ελλάδας Απόστολο Μιχαλάκα, καθώς και τον stringer Γκαντσίδη Νικόλαο και φυσικά τους χορηγούς που βοήθησαν τα μέγιστα για την άψογη διοργάνωση.Όπως τόνισε ο διευθυντής του KOUFALIA CUP κύριος Δημήτρης Γκογκίδης, «τα κέρδη για το δήμο Χαλκηδόνος από αυτή τη Διεθνή διοργάνωση (ιδιαίτερα για τη Χαλκηδόνα και τα Κουφάλια) είναι πολλά! Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι σε μια μικρή αγορά όπως των Κουφαλίων και της Χαλκηδόνας έρχονται για δέκα ημέρες εκατοντάδες άνθρωποι υψηλού βιοτικού επιπέδου οι οποίοι θα ξοδέψουν για να κοιμηθούν, να φάνε, να διασκεδάσουν στα καφέ και στα μπαράκια, να βάλουν καύσιμα, να πλύνουν τα ρούχα τους στα καθαριστήρια και να ψωνίσουν γενικότερα.Τα δεκαεφτά τελευταία χρόνια, έρχονται σε μια επαρχιακή πόλη άνθρωποι υψηλού μορφωτικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου . Φυσικά το συγκεκριμένο γεγονός μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την τοπική κοινωνία.Αθλητές ,γονείς, προπονητές και θεατές , είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για την άρτια διοργάνωση.Ελπίζω να καταφέρουμε και του χρόνου να διοργανώσουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα το Διεθνές τουρνουά , έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να φεύγουν απ’ την μικρή μας πόλη με τις καλύτερες εντυπώσεις και να μας διαφημίσουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο!»Για την ιστορία να αναφέρουμε τα αποτελέσματα των τελικών του KOUFALIA CUP 2025ΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙΩΝ:1ος νικητής RAFAEL GAKOPOULOS Greece2ος νικητής ALEXANDROS AVGERIS GreeceΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:1η νικήτρια CHRYSOULA PARASKEVOPOULOU Greece