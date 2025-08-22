bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Παγκόσμιο μωσαϊκό στη Super League: Οι 432 παίκτες από 64 χώρες στις ομάδες του πρωταθλήματος
Παγκόσμιο μωσαϊκό στη Super League: Οι 432 παίκτες από 64 χώρες στις ομάδες του πρωταθλήματος
Η «ανθρωπογεωγραφία» των 14 ομάδων - Σημαντική αύξηση των Ελλήνων παικτών
Το πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2025/26 κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (23/8) με τα ματς Άρης–Βόλος (20:00) και Ολυμπιακός–Αστέρας Τρίπολης AKTOR (20:00), έχοντας στο «παρών» ποδοσφαιριστές από 64 διαφορετικές χώρες, προερχόμενες από όλες τις ηπείρους.
Από τη Φινλανδία και τη Ρωσία μέχρι το Καμερούν, τη Γουινέα-Μπισάου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χιλή, αλλά και από τις ποδοσφαιρικές παραδοσιακές δυνάμεις της Νότιας Αμερικής –Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη– έως μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα, η Σαουδική Αραβία και η Γκάμπια, οι ομάδες της Λίγκας έχουν γεμίσει τα ρόστερ τους με παίκτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το «+1» στη λίστα αφορά τη Βολιβία, αφού ο 23χρονος μεσοεπιθετικός Τζέισον Τσούρα θεωρείται ήδη μέλος του Παναιτωλικού, απομένοντας μόνο η άφιξή του στη χώρα.
Μέχρι το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, οι 14 σύλλογοι της μεγάλης κατηγορίας είχαν καταχωρημένους 432 ποδοσφαιριστές στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League (22 περισσότερους σε σύγκριση με πέρσι την ίδια περίοδο). Τα στοιχεία είναι, ωστόσο, μεταβαλλόμενα, καθώς οι μεταγραφικές κινήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη: οι ομάδες έχουν διορία μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου για μεταγραφές και έως τις 26 Σεπτεμβρίου για την απόκτηση ελεύθερων παικτών.
Είναι σαφές ότι μέχρι τότε θα σημειωθούν κι άλλες προσθαφαιρέσεις, με αρκετές ομάδες να «κυνηγούν» ακόμη ηχηρές προσθήκες, ενώ δεν αποκλείονται και σημαντικές πωλήσεις.
Στο προσκήνιο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που είναι ένα βήμα από την ολοκλήρωση του δανεισμού του διεθνούς Πορτογάλου μέσου Ρενάτο Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (22/8) για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Την ίδια ώρα, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ετοιμάζει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ παράλληλα, ο Σωκράτης Διούδης φαίνεται να οδεύει προς επιστροφή στον Άρη, για δεύτερη φορά στην καριέρα του.
Η πιο «ελληνική» (σε ποσοστό) ομάδα είναι ο ΟΦΗ με 25/37 Έλληνες παίκτες στο δυναμικό του (67,56%), ενώ 24 Έλληνες ποδοσφαιριστές (επί συνόλου 35) έχει στο ρόστερ της η ΑΕΛ (68,56%) που ποσοστιαία είναι ένα... κλικ πιο πάνω σε ελληνικό στοιχείο σε σχέση με την κρητική ομάδα.
Οι Ισπανοί αποτελούν και φέτος τη δεύτερη (σε αριθμό παικτών) εθνικότητα στο πρωτάθλημα της Super League, καθότι στο νέο «μαραθώνιο» θα συμμετάσχουν συνολικά 25 ποδοσφαιριστές από την ιβηρική χώρα, ενώ ακολουθούν οι Αργεντινοί (23) και οι Σέρβοι με 14 παίκτες.
Σίγουρα προκαλεί ξανά... αίσθηση το γεγονός πως η Βραζιλία -που πάντα είχε πολλούς εκπροσώπους στην ελληνική Λίγκα- έχει «πέσει» και φέτος σε μόλις 11 ποδοσφαιριστές, κατέχοντας την 6η θέση στη σχετική λίστα πίσω κι απ' την Πορτογαλία (13).
Πιο «πολυεθνική» ομάδα είναι η ΑΕΚ και ο Πανσερραϊκός που έχουν στο δυναμικό τους ποδοσφαιριστές από 18 διαφορετικές χώρες της γης κι ακολουθούν ο Άρης κι ο Παναθηναϊκός με παίκτες από 16 χώρες. Μεγάλη εντύπωση επίσης προκαλεί η «στροφή» του Βόλου προς το ελληνικό στοιχείο, καθώς απ' τους 31 παίκτες που έχει δηλώσει μέχρι στιγμής στη Super League, οι 17 είναι Έλληνες (ποσοστό 54,84%)!
Ας δούμε λοιπόν με μία πολύ πιο αναλυτική ματιά την «ανθρωπογεωγραφία» της νέας Super League 2025/26 τόσο συνολικά, όσο και ανά ομάδα έως και την παραμονή της εκκίνησης του νέου πρωταθλήματος κι ενώ βεβαιως το μεταγραφικό «παράθυρο» ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου για τις απευθείας μετακινήσεις και στις 26/9 για τους «ελεύθερους»:
Οι παίκτες της Super League 2025/26 ανά χώραΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 207 παίκτες
Ισπανία 25 παίκτες
Αργεντινή 23 παίκτες
Σερβία 14 παίκτες
Πορτογαλία 13 παίκτες
Βραζιλία 11 παίκτες
Γαλλία 8 παίκτες
Κροατία 7 παίκτες
Αλβανία 6 παίκτες
Ιταλία 5 παίκτες
Πολωνία 5 παίκτες
Ρουμανία 5 παίκτες
Φινλανδία 5 παίκτες
Αγγλία 4 παίκτες
Μαρόκο 4 παίκτες
Νιγηρία 4 παίκτες
Ουρουγουάη 4 παίκτες
Ρωσία 4 παίκτες
Τσεχία 4 παίκτες
Βέλγιο 3 παίκτες
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3 παίκτες
Βουλγαρία 3 παίκτες
Γεωργία 3 παίκτες
Ισραήλ 3 παίκτες
Σενεγάλη 3 παίκτες
Σλοβενία 3 παίκτες
Αλγερία 2 παίκτες
Ανγκόλα 2 παίκτες
Γκάμπια 2 παίκτες
Γκάνα 2 παίκτες
Γουινέα 2 παίκτες
ΗΠΑ 2 παίκτες
Ισημερινός 2 παίκτες
Ισλανδία 2 παίκτες
Κύπρος 2 παίκτες
Μαυροβούνιο 2 παίκτες
Ολλανδία 2 παίκτες
Περού 2 παίκτες
Σκωτία 2 παίκτες
Σλοβακία 2 παίκτες
Σουηδία 2 παίκτες
Ακτή Ελεφαντοστού 1 παίκτης
Αυστρία 1 παίκτης
Βενεζουέλα 1 παίκτης
Βολιβία 1 παίκτης
Γερμανία 1 παίκτης
Γουινέα-Μπισάου 1 παίκτης
Δανία 1 παίκτης
Ελβετία 1 παίκτης
Ζιμπάμπουε 1 παίκτης
Καμερούν 1 παίκτης
Κονγκό 1 παίκτης
Λευκορωσία 1 παίκτης
Μάλτα 1 παίκτης
Μαυριτανία 1 παίκτης
Μεξικό 1 παίκτης
Μολδαβία 1 παίκτης
Μπουρκίνα Φάσο 1 παίκτης
Ουκρανία 1 παίκτης
Σαουδική Αραβία 1 παίκτης
Συρία 1 παίκτης
Τουρκία 1 παίκτης
Τυνησία 1 παίκτης
Χιλή 1 παίκτης
Αναλυτικά η «ανθρωπογεωγραφία» της Super League 2025/26 σε κάθε μία από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος
ΑΕΚ (27 παίκτες - 18 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 8 παίκτες
Κροατία 2 παίκτες
Σερβία 2 παίκτες
Αλβανία 1 παίκτης
Ιταλία 1 παίκτης
Καμερούν 1 παίκτης
Δανία 1 παίκτης
Μεξικό 1 παίκτης
Ανγκόλα 1 παίκτης
Μαυριτανία 1 παίκτης
Ελβετία 1 παίκτης
Αγγλία 1 παίκτης
Σκωτία 1 παίκτης
Ρουμανία 1 παίκτης
Σουηδία 1 παίκτης
Αργεντινή 1 παίκτης
Πορτογαλία 1 παίκτης
Περού 1 παίκτης
ΑΕΛ (35 παίκτες - 10 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 24 παίκτες
Αργεντινή 3 παίκτες
Μαρόκο 1 παίκτης
Ακτή Ελεφαντοστού 1 παίκτης
Σερβία 1 παίκτης
Ισημερινός 1 παίκτης
Πορτογαλία 1 παίκτης
Σλοβακία 1 παίκτης
Χιλή 1 παίκτης
Γκάνα 1 παίκτης
ΑΡΗΣ (26 παίκτες - 16 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 5 παίκτες
Ισπανία 4 παίκτες
Βραζιλία 2 παίκτες
Τσεχία 2 παίκτες
Σενεγάλη 2 παίκτες
Κροατία 1 παίκτης
Αλβανία 1 παίκτης
Γκάμπια 1 παίκτης
Πορτογαλία 1 παίκτης
Βέλγιο 1 παίκτης
Μαρόκο 1 παίκτης
Σερβία 1 παίκτης
Ρουμανία 1 παίκτης
Ολλανδία 1 παίκτης
Φινλανδία 1 παίκτης
Ζιμπάμπουε 1 παίκτης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (26 παίκτες - 11 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 11 παίκτες
Ισπανία 4 παίκτες
Αργεντινή 2 παίκτες
Φινλανδία 2 παίκτες
Μαυροβούνιο 1 παίκτης
Γουινέα 1 παίκτης
Νιγηρία 1 παίκτης
Λευκορωσία 1 παίκτης
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1 παίκτης
Ιταλία 1 παίκτης
ΗΠΑ 1 παίκτης
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (25 παίκτες - 12 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 14 παίκτες
Μολδαβία 1 παίκτης
Ισπανία 1 παίκτης
Φινλανδία 1 παίκτης
Βραζιλία 1 παίκτης
Αυστρία 1 παίκτης
Βενεζουέλα 1 παίκτης
Βέλγιο 1 παίκτης
Μπουρκίνα Φάσο 1 παίκτης
Σερβία 1 παίκτης
Ολλανδία 1 παίκτης
Γερμανία 1 παίκτης
ΒΟΛΟΣ (31 παίκτες - 11 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 17 παίκτες
Ισπανία 4 παίκτες
Αργεντινή 2 παίκτες
Νιγηρία 1 παίκτης
Ανγκόλα 1 παίκτης
Ισλανδία 1 παίκτης
Αλβανία 1 παίκτης
Πορτογαλία 1 παίκτης
Τυνησία 1 παίκτης
Φινλανδία 1 παίκτης
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1 παίκτης
ΚΗΦΙΣΙΑ (34 παίκτες - 12 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 17 παίκτες
Ισπανία 4 παίκτες
Αργεντινή 3 παίκτες
Πορτογαλία 2 παίκτες
Ισημερινός 1 παίκτης
Τσεχία 1 παίκτης
Βουλγαρία 1 παίκτης
Νιγηρία 1 παίκτης
Ουρουγουάη 1 παίκτης
Βουλγαρία 1 παίκτης
Βραζιλία 1 παίκτης
Πολωνία 1 παίκτης
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (33 παίκτες - 10 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 17 παίκτες
Αργεντινή 4 παίκτες
Ισραήλ 3 παίκτες
Σλοβενία 2 παίκτες
Αλβανία 2 παίκτες
Βραζιλία 1 παίκτης
Ρωσία 1 παίκτης
Κύπρος 1 παίκτης
Γκάμπια 1 παίκτης
Κονγκό 1 παίκτης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (26 παίκτες - 11 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 8 παίκτες
Πορτογαλία 5 παίκτες
Αργεντινή 3 παίκτες
Βραζιλία 2 παίκτες
Γαλλία 2 παίκτες
Μαρόκο 1 παίκτης
Ουκρανία 1 παίκτης
Ιταλία 1 παίκτης
Νιγηρία 1 παίκτης
Τουρκία 1 παίκτης
Ισπανία 1 παίκτης
ΟΦΗ (37 παίκτες - 12 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 25 παίκτες
Αργεντινή 2 παίκτες
Αλβανία 1 παίκτης
Ισπανία 1 παίκτης
Ουρουγουάη 1 παίκτης
Ιταλία 1 παίκτης
Περού 1 παίκτης
Γεωργία 1 παίκτης
Γαλλία 1 παίκτης
Σερβία 1 παίκτης
Μαυροβούνιο 1 παίκτης
Κροατία 1 παίκτης
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (30 παίκτες - 16 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 13 παίκτες
Σερβία 2 παίκτες
Πολωνία 2 παίκτες
Γαλλία 1 παίκτης
Αλγερία 1 παίκτης
Σουηδία 1 παίκτης
Μαρόκο 1 παίκτης
ΗΠΑ 1 παίκτης
Κροατία 1 παίκτης
Βραζιλία 1 παίκτης
Σλοβενία 1 παίκτης
Αργεντινή 1 παίκτης
Ισπανία 1 παίκτης
Ισλανδία 1 παίκτης
Ουρουγουάη 1 παίκτης
Ιταλία 1 παίκτης
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (31 παίκτες - 10 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 15 παίκτες
Ισπανία 4 παίκτες
Σερβία 4 παίκτες
Ρουμανία 2 παίκτες
Αργεντινή 1 παίκτης
Κύπρος 1 παίκτης
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1 παίκτης
Πολωνία 1 παίκτης
Πορτογαλία 1 παίκτης
Βολιβία 1 παίκτης*
(Στη λίστα έχει συμπεριληφθεί κι ο Βολιβιανός μεσοεπιθετικός Τζεισον Τσούρα για τον οποίο υπάρχει πλήρη συμφωνία του Παναιτωλικού με την ομάδα Στρόνγκεστ και μένουν μόνο οι υπογραφές).
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (38 παίκτες - 18 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 19 παίκτες
Γαλλία 3 παίκτες
Ουρουγουάη 1 παίκτης
Γεωργία 1 παίκτης
Σενεγάλη 1 παίκτης
Βραζιλία 1 παίκτης
Σλοβακία 1 παίκτης
Αλγερία 1 παίκτης
Μάλτα 1 παίκτης
Γουινέα-Μπισάου 1 παίκτης
Σαουδική Αραβία 1 παίκτης
Αγγλία 1 παίκτης
Βέλγιο 1 παίκτης
Ρουμανία 1 παίκτης
Συρία 1 παίκτης
Σερβία 1 παίκτης
Αργεντινή 1 παίκτης
Πορτογαλία 1 παίκτης
ΠΑΟΚ (33 παίκτες - 15 χώρες)
ΧΩΡΑ - ΣΥΝ. ΠΑΙΚΤΕΣ
Ελλάδα 14 παίκτες
Ρωσία 3 παίκτες
Αγγλία 2 παίκτες
Βραζιλία 2 παίκτες
Κροατία 2 παίκτες
Τσεχία 1 παίκτης
Γεωργία 1 παίκτης
Πολωνία 1 παίκτης
Γκάνα 1 παίκτης
Ισπανία 1 παίκτης
Σκωτία 1 παίκτης
Γουινέα 1 παίκτης
Γαλλία 1 παίκτης
Βουλγαρία 1 παίκτης
Σερβία 1 παίκτης
