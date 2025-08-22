Παγκόσμιο μωσαϊκό στη Super League: Οι 432 παίκτες από 64 χώρες στις ομάδες του πρωταθλήματος

Ελλάδα 207 παίκτεςΙσπανία 25 παίκτεςΑργεντινή 23 παίκτεςΣερβία 14 παίκτεςΠορτογαλία 13 παίκτεςΒραζιλία 11 παίκτεςΓαλλία 8 παίκτεςΚροατία 7 παίκτεςΑλβανία 6 παίκτεςΙταλία 5 παίκτεςΠολωνία 5 παίκτεςΡουμανία 5 παίκτεςΦινλανδία 5 παίκτεςΑγγλία 4 παίκτεςΜαρόκο 4 παίκτεςΝιγηρία 4 παίκτεςΟυρουγουάη 4 παίκτεςΡωσία 4 παίκτεςΤσεχία 4 παίκτεςΒέλγιο 3 παίκτεςΒοσνία/Ερζεγοβίνη 3 παίκτεςΒουλγαρία 3 παίκτεςΓεωργία 3 παίκτεςΙσραήλ 3 παίκτεςΣενεγάλη 3 παίκτεςΣλοβενία 3 παίκτεςΑλγερία 2 παίκτεςΑνγκόλα 2 παίκτεςΓκάμπια 2 παίκτεςΓκάνα 2 παίκτεςΓουινέα 2 παίκτεςΗΠΑ 2 παίκτεςΙσημερινός 2 παίκτεςΙσλανδία 2 παίκτεςΚύπρος 2 παίκτεςΜαυροβούνιο 2 παίκτεςΟλλανδία 2 παίκτεςΠερού 2 παίκτεςΣκωτία 2 παίκτεςΣλοβακία 2 παίκτεςΣουηδία 2 παίκτεςΑκτή Ελεφαντοστού 1 παίκτηςΑυστρία 1 παίκτηςΒενεζουέλα 1 παίκτηςΒολιβία 1 παίκτηςΓερμανία 1 παίκτηςΓουινέα-Μπισάου 1 παίκτηςΔανία 1 παίκτηςΕλβετία 1 παίκτηςΖιμπάμπουε 1 παίκτηςΚαμερούν 1 παίκτηςΚονγκό 1 παίκτηςΛευκορωσία 1 παίκτηςΜάλτα 1 παίκτηςΜαυριτανία 1 παίκτηςΜεξικό 1 παίκτηςΜολδαβία 1 παίκτηςΜπουρκίνα Φάσο 1 παίκτηςΟυκρανία 1 παίκτηςΣαουδική Αραβία 1 παίκτηςΣυρία 1 παίκτηςΤουρκία 1 παίκτηςΤυνησία 1 παίκτηςΧιλή 1 παίκτηςΑναλυτικά η «ανθρωπογεωγραφία» της Super League 2025/26 σε κάθε μία από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματοςΕλλάδα 8 παίκτεςΚροατία 2 παίκτεςΣερβία 2 παίκτεςΑλβανία 1 παίκτηςΙταλία 1 παίκτηςΚαμερούν 1 παίκτηςΔανία 1 παίκτηςΜεξικό 1 παίκτηςΑνγκόλα 1 παίκτηςΜαυριτανία 1 παίκτηςΕλβετία 1 παίκτηςΑγγλία 1 παίκτηςΣκωτία 1 παίκτηςΡουμανία 1 παίκτηςΣουηδία 1 παίκτηςΑργεντινή 1 παίκτηςΠορτογαλία 1 παίκτηςΠερού 1 παίκτηςΕλλάδα 24 παίκτεςΑργεντινή 3 παίκτεςΜαρόκο 1 παίκτηςΑκτή Ελεφαντοστού 1 παίκτηςΣερβία 1 παίκτηςΙσημερινός 1 παίκτηςΠορτογαλία 1 παίκτηςΣλοβακία 1 παίκτηςΧιλή 1 παίκτηςΓκάνα 1 παίκτηςΕλλάδα 5 παίκτεςΙσπανία 4 παίκτεςΒραζιλία 2 παίκτεςΤσεχία 2 παίκτεςΣενεγάλη 2 παίκτεςΚροατία 1 παίκτηςΑλβανία 1 παίκτηςΓκάμπια 1 παίκτηςΠορτογαλία 1 παίκτηςΒέλγιο 1 παίκτηςΜαρόκο 1 παίκτηςΣερβία 1 παίκτηςΡουμανία 1 παίκτηςΟλλανδία 1 παίκτηςΦινλανδία 1 παίκτηςΖιμπάμπουε 1 παίκτηςΕλλάδα 11 παίκτεςΙσπανία 4 παίκτεςΑργεντινή 2 παίκτεςΦινλανδία 2 παίκτεςΜαυροβούνιο 1 παίκτηςΓουινέα 1 παίκτηςΝιγηρία 1 παίκτηςΛευκορωσία 1 παίκτηςΒοσνία/Ερζεγοβίνη 1 παίκτηςΙταλία 1 παίκτηςΗΠΑ 1 παίκτηςΕλλάδα 14 παίκτεςΜολδαβία 1 παίκτηςΙσπανία 1 παίκτηςΦινλανδία 1 παίκτηςΒραζιλία 1 παίκτηςΑυστρία 1 παίκτηςΒενεζουέλα 1 παίκτηςΒέλγιο 1 παίκτηςΜπουρκίνα Φάσο 1 παίκτηςΣερβία 1 παίκτηςΟλλανδία 1 παίκτηςΓερμανία 1 παίκτηςΕλλάδα 17 παίκτεςΙσπανία 4 παίκτεςΑργεντινή 2 παίκτεςΝιγηρία 1 παίκτηςΑνγκόλα 1 παίκτηςΙσλανδία 1 παίκτηςΑλβανία 1 παίκτηςΠορτογαλία 1 παίκτηςΤυνησία 1 παίκτηςΦινλανδία 1 παίκτηςΒοσνία/Ερζεγοβίνη 1 παίκτηςΕλλάδα 17 παίκτεςΙσπανία 4 παίκτεςΑργεντινή 3 παίκτεςΠορτογαλία 2 παίκτεςΙσημερινός 1 παίκτηςΤσεχία 1 παίκτηςΒουλγαρία 1 παίκτηςΝιγηρία 1 παίκτηςΟυρουγουάη 1 παίκτηςΒουλγαρία 1 παίκτηςΒραζιλία 1 παίκτηςΠολωνία 1 παίκτηςΕλλάδα 17 παίκτεςΑργεντινή 4 παίκτεςΙσραήλ 3 παίκτεςΣλοβενία 2 παίκτεςΑλβανία 2 παίκτεςΒραζιλία 1 παίκτηςΡωσία 1 παίκτηςΚύπρος 1 παίκτηςΓκάμπια 1 παίκτηςΚονγκό 1 παίκτηςΕλλάδα 8 παίκτεςΠορτογαλία 5 παίκτεςΑργεντινή 3 παίκτεςΒραζιλία 2 παίκτεςΓαλλία 2 παίκτεςΜαρόκο 1 παίκτηςΟυκρανία 1 παίκτηςΙταλία 1 παίκτηςΝιγηρία 1 παίκτηςΤουρκία 1 παίκτηςΙσπανία 1 παίκτηςΕλλάδα 25 παίκτεςΑργεντινή 2 παίκτεςΑλβανία 1 παίκτηςΙσπανία 1 παίκτηςΟυρουγουάη 1 παίκτηςΙταλία 1 παίκτηςΠερού 1 παίκτηςΓεωργία 1 παίκτηςΓαλλία 1 παίκτηςΣερβία 1 παίκτηςΜαυροβούνιο 1 παίκτηςΚροατία 1 παίκτηςΕλλάδα 13 παίκτεςΣερβία 2 παίκτεςΠολωνία 2 παίκτεςΓαλλία 1 παίκτηςΑλγερία 1 παίκτηςΣουηδία 1 παίκτηςΜαρόκο 1 παίκτηςΗΠΑ 1 παίκτηςΚροατία 1 παίκτηςΒραζιλία 1 παίκτηςΣλοβενία 1 παίκτηςΑργεντινή 1 παίκτηςΙσπανία 1 παίκτηςΙσλανδία 1 παίκτηςΟυρουγουάη 1 παίκτηςΙταλία 1 παίκτηςΕλλάδα 15 παίκτεςΙσπανία 4 παίκτεςΣερβία 4 παίκτεςΡουμανία 2 παίκτεςΑργεντινή 1 παίκτηςΚύπρος 1 παίκτηςΒοσνία/Ερζεγοβίνη 1 παίκτηςΠολωνία 1 παίκτηςΠορτογαλία 1 παίκτηςΒολιβία 1 παίκτης*(Στη λίστα έχει συμπεριληφθεί κι ο Βολιβιανός μεσοεπιθετικός Τζεισον Τσούρα για τον οποίο υπάρχει πλήρη συμφωνία του Παναιτωλικού με την ομάδα Στρόνγκεστ και μένουν μόνο οι υπογραφές).Ελλάδα 19 παίκτεςΓαλλία 3 παίκτεςΟυρουγουάη 1 παίκτηςΓεωργία 1 παίκτηςΣενεγάλη 1 παίκτηςΒραζιλία 1 παίκτηςΣλοβακία 1 παίκτηςΑλγερία 1 παίκτηςΜάλτα 1 παίκτηςΓουινέα-Μπισάου 1 παίκτηςΣαουδική Αραβία 1 παίκτηςΑγγλία 1 παίκτηςΒέλγιο 1 παίκτηςΡουμανία 1 παίκτηςΣυρία 1 παίκτηςΣερβία 1 παίκτηςΑργεντινή 1 παίκτηςΠορτογαλία 1 παίκτηςΕλλάδα 14 παίκτεςΡωσία 3 παίκτεςΑγγλία 2 παίκτεςΒραζιλία 2 παίκτεςΚροατία 2 παίκτεςΤσεχία 1 παίκτηςΓεωργία 1 παίκτηςΠολωνία 1 παίκτηςΓκάνα 1 παίκτηςΙσπανία 1 παίκτηςΣκωτία 1 παίκτηςΓουινέα 1 παίκτηςΓαλλία 1 παίκτηςΒουλγαρία 1 παίκτηςΣερβία 1 παίκτηςΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ