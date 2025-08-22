bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία και το Γουέστ Χαμ – Τσέλσι
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία και το Γουέστ Χαμ – Τσέλσι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι διεθνείς μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα στο προηγούμενο φιλικό της παιχνίδι
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (22/8) ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Η «γαλανόλευκη» άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο πρώτο παιχνίδι επικρατώντας με άνεση της Λετονίας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι διεθνείς μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα, ενθουσιάζοντας τους περίπου 10.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.
Στο σημερινό ραντεβού είναι την Παρασκευή στις 20:00, πάλι στο ΟΑΚΑ, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πρόκειται για την τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ευρωμπάσκετ της Κύπρου. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ News.
Πρεμιέρα κάνει σήμερα και η Bundesliga με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται τη Λειψία.
Οι Βαυαροί, με τον Βενσάν Κομπανί στον πάγκο και νέες προσθήκες όπως ο Λουίς Ντίαζ, θέλουν να ξεκινήσουν δυνατά τη σεζόν φέτος. Από την άλλη, η Λειψία θέλει να κάνει ένα restart μετά τη μέτρια περσινή της πορεία. Το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά στις 21:30 από τη Novasports3.
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι διεθνείς μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα, ενθουσιάζοντας τους περίπου 10.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.
Στο σημερινό ραντεβού είναι την Παρασκευή στις 20:00, πάλι στο ΟΑΚΑ, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πρόκειται για την τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ευρωμπάσκετ της Κύπρου. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ News.
Πρεμιέρα κάνει σήμερα και η Bundesliga με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται τη Λειψία.
Οι Βαυαροί, με τον Βενσάν Κομπανί στον πάγκο και νέες προσθήκες όπως ο Λουίς Ντίαζ, θέλουν να ξεκινήσουν δυνατά τη σεζόν φέτος. Από την άλλη, η Λειψία θέλει να κάνει ένα restart μετά τη μέτρια περσινή της πορεία. Το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά στις 21:30 από τη Novasports3.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέραςΑναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/8/2025):
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
19:30 Novasports Prime Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Ιταλία Τουρνουά Ακρόπολις Μπάσκετ
21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Βρυξέλλες
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τσέλσι Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντέρμπι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship
22:30 Novasports Prime Μπέτις – Αλαβές La Liga
22:30 Novasports Start Λεγανές – Κάδιθ Ποδόσφαιρο
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
19:30 Novasports Prime Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Ιταλία Τουρνουά Ακρόπολις Μπάσκετ
21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Βρυξέλλες
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τσέλσι Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντέρμπι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship
22:30 Novasports Prime Μπέτις – Αλαβές La Liga
22:30 Novasports Start Λεγανές – Κάδιθ Ποδόσφαιρο
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα