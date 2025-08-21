Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κλήρωσή του στο US Open, πρεμιέρα με τον Μίλερ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά με τον Γιανίκ Σίνερ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Αρχίζει στις 24 Αυγούστου (έως 7/9) το US Open και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του μετά την κλήρωση που διεξήχθη πριν από λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη. 

Ο Έλληνας τενίστας θα κάνει πρεμιέρα με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλερ (Νο38) με τον οποίον έχει 2 νίκες στα 2 παιχνίδια που έδωσαν στο τελευταίο διάστημα. 


Στον 2ο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Άλτμαϊερ-Μετζέντοβιτς και στον 3ο θα τον περιμένει ο Αυστραλός Άλεξ Ντε Μινόρ. 

Στους «16» θα έχει συνάντηση με τον Κάρεν Κατσάνοφ και εάν βρεθεί στα προημιτελικά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά με τον Γιανίκ Σίνερ και τον συναντάει στα ημιτελικά. 

Στην άλλη πλευρά ο Αλκαράθ είναι μαζί με τον Τζόκοβιτς και οι δύο τους μπορεί να παίξουν στον ημιτελικό. 


