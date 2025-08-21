Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κλήρωσή του στο US Open, πρεμιέρα με τον Μίλερ

Αρχίζει στις 24 Αυγούστου (έως 7/9) το US Open και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του μετά την κλήρωση που διεξήχθη πριν από λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη.Ο Έλληνας τενίστας θα κάνει πρεμιέρα με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλερ (Νο38) με τον οποίον έχει 2 νίκες στα 2 παιχνίδια που έδωσαν στο τελευταίο διάστημα.



Στον 2ο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Άλτμαϊερ-Μετζέντοβιτς και στον 3ο θα τον περιμένει ο Αυστραλός Άλεξ Ντε Μινόρ.



Στους «16» θα έχει συνάντηση με τον Κάρεν Κατσάνοφ και εάν βρεθεί στα προημιτελικά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά με τον Γιανίκ Σίνερ και τον συναντάει στα ημιτελικά.



Στην άλλη πλευρά ο Αλκαράθ είναι μαζί με τον Τζόκοβιτς και οι δύο τους μπορεί να παίξουν στον ημιτελικό.