SPORTS
Sold out από τώρα το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός του Ιανουαρίου στο ΟΑΚΑ για την Euroleague!

Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι της EuroLeague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, 130 μέρες πριν την αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε την διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλα τα εντός έδρας ματς της Euroleague και οι φίλαθλοι της ομάδας έδειξαν την ανυπομονησία τους.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις μήνες και 10 μέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. 

