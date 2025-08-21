Τον σέντερ Καλίφα Κουμάτζε πήρε ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία
Τον σέντερ Καλίφα Κουμάτζε πήρε ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία

Ο ύψους 2,23 μ. Κουμάτζε αγωνίστηκε  από το 2021 ως το 2024 στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Euroleague για λογαριασμό της Άλμπα Βερολίνου

Τον σέντερ Καλίφα Κουμάτζε πήρε ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία
Η απουσία των σέντερ του (Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο) λόγω Ευρωμπάσκετ, υποχρέωσε το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού να αναζητήσει παίκτη για να καλύψει το συγκεκριμένο κενό στην περίοδο της προετοιμασίας.

Μετά από τη σχετική αναζήτηση, οι «Ερυθρόλευκοι» κατέληξαν στον Καλίφα Κουμάτζε, ο οποίος από το 2021 ως το 2024 αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Euroleague για λογαριασμό της Άλμπα Βερολίνου. Ο Κουμάτζε είναι γεννημένος στο Τσαντ, έχει ύψος 2,23 μ., ενώ πέρσι έπαιξε στην Κίνα. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε Ισπανία και Ρωσία.

Η ανακοίνωση: «Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».


