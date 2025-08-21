Τον σέντερ Καλίφα Κουμάτζε πήρε ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία

Η απουσία των σέντερ του (και) λόγω Ευρωμπάσκετ, υποχρέωσε το τεχνικό επιτελείο τουνα αναζητήσει παίκτη για να καλύψει το συγκεκριμένο κενό στην περίοδο της προετοιμασίας.Μετά από τη σχετική αναζήτηση, οι «Ερυθρόλευκοι» κατέληξαν στονο οποίος από το 2021 ως το 2024 αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Euroleague για λογαριασμό της. Ο Κουμάτζε είναι γεννημένος στο Τσαντ, έχει ύψος 2,23 μ., ενώ πέρσι έπαιξε στην Κίνα. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε Ισπανία και Ρωσία.: «Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».