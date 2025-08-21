Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τον σέντερ Καλίφα Κουμάτζε πήρε ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία
Τον σέντερ Καλίφα Κουμάτζε πήρε ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία
Ο ύψους 2,23 μ. Κουμάτζε αγωνίστηκε από το 2021 ως το 2024 στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Euroleague για λογαριασμό της Άλμπα Βερολίνου
Η απουσία των σέντερ του (Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο) λόγω Ευρωμπάσκετ, υποχρέωσε το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού να αναζητήσει παίκτη για να καλύψει το συγκεκριμένο κενό στην περίοδο της προετοιμασίας.
Μετά από τη σχετική αναζήτηση, οι «Ερυθρόλευκοι» κατέληξαν στον Καλίφα Κουμάτζε, ο οποίος από το 2021 ως το 2024 αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Euroleague για λογαριασμό της Άλμπα Βερολίνου. Ο Κουμάτζε είναι γεννημένος στο Τσαντ, έχει ύψος 2,23 μ., ενώ πέρσι έπαιξε στην Κίνα. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε Ισπανία και Ρωσία.
Η ανακοίνωση: «Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε βίλες έμεναν οι 6 της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν στην Αττική - Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο «ανθρώπινος» δικαστής της Αμερικής - Ποιος ήταν ο θρυλικός πρωταγωνιστής του Providence
Θεσσαλονίκη: Διάσωση θρίλερ με SUP - Πατέρας παρασύρθηκε προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του
Μετά από τη σχετική αναζήτηση, οι «Ερυθρόλευκοι» κατέληξαν στον Καλίφα Κουμάτζε, ο οποίος από το 2021 ως το 2024 αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Euroleague για λογαριασμό της Άλμπα Βερολίνου. Ο Κουμάτζε είναι γεννημένος στο Τσαντ, έχει ύψος 2,23 μ., ενώ πέρσι έπαιξε στην Κίνα. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε Ισπανία και Ρωσία.
Η ανακοίνωση: «Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε βίλες έμεναν οι 6 της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν στην Αττική - Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο «ανθρώπινος» δικαστής της Αμερικής - Ποιος ήταν ο θρυλικός πρωταγωνιστής του Providence
Θεσσαλονίκη: Διάσωση θρίλερ με SUP - Πατέρας παρασύρθηκε προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα