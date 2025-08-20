Από τη Λωζάνη στο ΟΑΚΑ ο Καραλής - Αποθεώθηκε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης - Βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής την Τρίτη πήρε με άλμα στα 6.02μ την πρωτιά στο Diamond League της Λωζάνης και την Τετάρτη βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του

Αποθεώθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ και στο φιλικό της Ελλάδας με τη Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής. 

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ την Τρίτη με άλμα στα 6.02μ πήρε την 1η θέση στο Diamond League της Λωζάνης στο επί κοντώ και την Τετάρτη έφτασε στην Αθήνα και πήγε να δει την  ομάδα μπάσκετ. 

Όταν τον έπιασε η κάμερα τον έδειξαν στο μάτριξ και οι θεατές τον χειροκρότησαν θερμά. Ο Μανόλο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

