Ντικούδης για Eurobasket: Μας έχουν 7ους στα power rankings αλλά… τι ξέρουν αυτοί; - Είμαστε φαβορί για μετάλλιο - Βίντεο
Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2005 μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας και τους στόχους της στο Eurobasket
Φαβορί για μετάλλιο στο Eurobasket που αρχίζει σε μια εβδομάδα έχρισε την Εθνική Ελλάδας ο Δήμος Ντικούδης.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2005 και υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ τα τελευταία χρόνια μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ πριν από το φιλικό με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ.
Οι δηλώσεις του Δήμου Ντικούδη
«Φτάνουμε στο τέλος της προετοιμασίας, μπαίνει ο Γιάννης που είναι μεγάλο κομμάτι της ομάδας και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχω την εντύπωση πως θα δεθούμε σαν ομάδα και μέσα στο τουρνουά. Είναι μια διαδικασία που θα εξελίσσεται διαρκώς. Θέλουμε να φτάσουμε έτοιμοι στην Κύπρο. Πρέπει να έχουμε οδηγό μας το περσινό τουρνουά, είχαμε πολύ καλή παρουσία και πρέπει να κρατήσουμε την περσινή αύρα. Έχουμε φέτος λίγες προσθαφαιρέσεις, αλλά θεωρώ ποιοτικές, έχουμε παιδιά που έχουν σουτ, βολεύει τον Γιάννη αυτό».
«Πάμε με συγκρατημένη αισιοδοξία, έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, έχουμε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, είμαστε ένα από τα φαβορί για μετάλλιο, αλλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Μας έχουν 7ους στα power rankings αλλά… τι ξέρουν αυτοί; (γέλια). Η πρεμιέρα με την Ιταλία θα είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Ίσως στο μεθαυριανό φιλικό να μην δείξουμε όλα μας τα χαρτιά, ούτε εμείς αλλά ούτε κι αυτοί. Παίζουμε στην Κύπρο, που είναι σαν να παίζουμε στην έδρα μας και θα μας βοηθήσει πολύ το κοινό. Η Ισπανία είναι πάντα… Ισπανία, ο όμιλος είναι μακρύς».
