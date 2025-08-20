Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Eurobasket: Επίσημα χωρίς τον Ντζάναν Μούσα η Βοσνία
Μεγάλο πλήγμα για μία από τις αντιπάλους της Εθνικής στο Eurobasket, με τον Ντζάναν Μούσα να ανακοινώνει ο ίδιος ότι δε θα δώσει το «παρών»
Μία μεγάλη «αναποδιά» βρέθηκε στον δρόμο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ενόψει του EuroBasket 2025. Πιο συγκεκριμένα, η μία από τους αντιπάλους της Ελλάδας στη φάση των ομίλων του τουρνουά, δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ντζάναν Μούσα.
Την είδηση την έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από δημοσίευσή του στο Instagram όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες, ύστερα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.
Υπενθυμίζουμε ότι όλη η διαδικασία έγινε σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ της Εθνικής Βοσνίας και του συλλόγου του, της Dubai BC.
Το μήνυμα του Μούσα
«Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω κάτι τέτοιο, και σίγουρα δεν είναι εύκολο να το περάσω. Η ιατρική ομάδα είναι πλήρως ενήμερη για όλες τις λεπτομέρειες. Πριν από λίγες μέρες, υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο, και η ανάρρωσή μου θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν.
Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μου ραγίζει την καρδιά που δεν θα είμαι εκεί με τα παιδιά, να παλέψουμε για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη μας. Οι προσδοκίες ήταν και ακόμη παραμένουν τεράστιες.
Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα θα σηκώσει το βάρος όπως πρέπει. Με όλη μου την καρδιά, είμαι μαζί τους, και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλά ακόμα τουρνουά στα οποία θα πάμε ενωμένοι – μια ομάδα που τα δίνει όλα για την πατρίδα μας».
