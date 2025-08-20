Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Αισιόδοξος για την παρουσία της Ελλάδας στο Eurobasket ο Ντόρσεϊ: Είναι ευκαιρία να πάρουμε μετάλλιο
Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού μίλησε για την τιμή να αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας και τους Αντετοκούνμπο
Συνέντευξη στην ιστοσελίδα της FIBA παραχώρησε, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη, του Eurobasket ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο γκραντ του Ολυμπιακού ο οποίος παίζει στην Ελλάδα λόγω του παππού του μίλησε για την λαχτάρα του να πάρει ένα μετάλλιο με την Εθνική, τους Αντετοκούνμπο αλλά και το σύστημα διεξαγωγής του Eurobasket.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ
«Δεν έχω μετάλλιο στην καριέρα μου και η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο εδώ και καιρό. Έχουμε μια ευκαιρία. Σημαίνει πολλά για εμένα ν' αγωνίζομαι στην εθνική Ελλάδας. Εκπροσωπείς τη χώρα, εκπροσωπείς πολλούς ανθρώπους που έχουν υπερηφάνεια και χαρά για το μπάσκετ. Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήξερα λίγα για την κουλτούρα μεγαλώνοντας, αλλά μόλις έγινα 18 ετών, ένιωσα την κουλτούρα, ένιωσα τους ανθρώπους, κατάλαβα τι σήμαινε το μπάσκετ για αυτούς».
Για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει να πάρει μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση από το 2009, είπε: «Δεν θα το έβλεπα ως πίεση. Είναι απλώς μια ευλογία και μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχω μετάλλιο στην καριέρα μου και η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο εδώ και καιρό. Έχουμε μια ευκαιρία».
Το σύστημα διεξαγωγής του Ευρωμπάσκετ δεν... συγχωρεί λάθη στα νοκ άουτ: «Δεν μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά, ούτε μία φορά. Στα playoffs συνήθως έχεις μια σειρά αγώνων, αλλά εδώ είναι ένας αποκλεισμός μετά από έναν αγώνα ομίλου. Αυτό το κάνει συναρπαστικό και για τους οπαδούς», επισήμανε.
Παράλληλα έκανε ειδική μνεία στον Γιάννη αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο: «Κάθε λεπτομέρεια που μπορείς να σκεφτείς για να τον κάνεις καλύτερο, την κάνει. Όλοι τον παρακολουθούν - ακόμη και η ομάδα μας. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Έχει πέντε παίκτες πάνω του σε όλο το παιχνίδι, οπότε είμαστε αρκετά ανοιχτοί», είπε για τον Greek Freak και πρόσθεσε: «Ο Θανάσης έχει την μεγαλύτερη καρδιά και την περισσότερη ενέργεια - συνέχεια ουρλιάζει, φωνάζει, και αυτό το χρειαζόμαστε».
