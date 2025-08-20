Περιμένει το «ναι» του Σάντσες ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με την Παρί για τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες κι αναμένει το «έρχομαι» του Πορτογάλου μέσου για να ολοκληρωθεί η υπόθεση

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεταγραφή που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με τον Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος χαφ που ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται να βλέπει με ενθουσιασμό την προοπτική του να φορέσει τα πράσινα, όπως αποκάλυψαν τα γαλλικά Μέσα.

Ωστόσο, εκκρεμεί το να πει το «ναι» και να αποφασίσει να ταξιδέψει με προορισμό την Αθήνα ώστε να ολοκηρώσει και το τυπικό της διαδικασίας. Το Τριφύλλι με τους Παριζιάνους τα έχουν βρει σε όλα για το δανεισμό του 28χρονου κι αναμένουν την απόφαση του ίδιου ώστε να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Να θυμίσουμε πως ο Πορτογαλός τεχνικός έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο να πραγματοποιηθεί αυτή η προσθήκη, καθώς ο Σάντσες υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια είχε πραγματοποιήσει μία από τις καλύτερες σεζόν του με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Renato Sanches •Welcome to Panathinaikos FC 2025 Skills & Goals | Highlights

Πηγή: gazzetta.gr
