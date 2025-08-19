Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Φοντέκιο: «Η πιο επικίνδυνη ομάδα η Ελλάδα λόγω Αντετοκούνμπο»
Ο Σιμόνε Φοντέκιο, σταρ της Ιταλίας, αντιπάλου της Εθνικής στον όμιλο του Eurobasket, στάθηκε στην Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Ιταλία θα κοντραριστεί με την Εθνική μας ομάδα στην πρεμιέρα του Eurobasket στις 28 Αυγούστου. Ο Σιμόνε Φοντέκιο θα είναι ο ηγέτης στην προσπάθεια των Ιταλών, με τον NBAer να μιλά στην Corriere dello sport και να στέκεται στην Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Όσα ανέφερε ο Ιταλός φόργουορντ
Για τον όμιλο: «Ο όμιλός είναι ο πιο δύσκολος που υπάρχει φέτος και δεν θα είναι εύκολο.Όλοι μπορούν να χάσουν από όλους, οπότε πρέπει να προσέχουμε».
Για τον δυσκολότερο αντίπαλο: «Πιθανότατα η Ελλάδα. Νομίζω η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Έχουν παίκτες από την Euroleague, αλλά και το ΝΒΑ. Ο Ντόρσεϊ μας δυσκόλεψε πολύ στο προηγούμενο Eurobasket, αν θυμάμαι καλά».
Για το ποιο παιχνίδι μπορεί να είναι το καθοριστικό: «Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα είναι το πιο σημαντικό ή καθοριστικό για εμάς. Να προσέξουμε σε κάθε ματς, γιατί μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε αν δεν μπούμε με τη σωστή νοοτροπία».
Για τις υπόλοιπες ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης: «Νομίζω οι καλύτερες ομάδες είναι οι ίδιες. Σερβία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία».
