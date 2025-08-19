Super League 1: Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης
Super League 1: Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης

Ο Πολυχρόνης στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός και ο Φωτιάς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Πρεμιέρα κάνει το προσεχές Σαββατοκύριακο (23-24/8) το πρωτάθλημα της Super League 1

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να σφυρίζει στο Καραϊσκάκη το Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης, τον Φώτη Πολυχρόνη στη Νέα Φιλαδέλφεια το ΑΕΚ-Πανσερραϊκός και τον Βασίλη Φωτιά στην Τούμπα το ΠΑΟΚ-ΑΕΛ. 

Ο Παναθηναϊκός (παίζει με ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ) ζήτησε και πήρε αναβολή. 

Αναλυτικά οι διαιτητές 

Σάββατο 23/8
20:00 Άρης – Βόλος: Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR: Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Κυριακή 24/8
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet :Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

Δευτέρα 25/8
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά: Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)

