Super League 1: Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης
Ο Πολυχρόνης στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός και ο Φωτιάς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
Πρεμιέρα κάνει το προσεχές Σαββατοκύριακο (23-24/8) το πρωτάθλημα της Super League 1.
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να σφυρίζει στο Καραϊσκάκη το Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης, τον Φώτη Πολυχρόνη στη Νέα Φιλαδέλφεια το ΑΕΚ-Πανσερραϊκός και τον Βασίλη Φωτιά στην Τούμπα το ΠΑΟΚ-ΑΕΛ.
Ο Παναθηναϊκός (παίζει με ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ) ζήτησε και πήρε αναβολή.
Αναλυτικά οι διαιτητές
Σάββατο 23/8
20:00 Άρης – Βόλος: Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR: Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
Κυριακή 24/8
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet :Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
Δευτέρα 25/8
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά: Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
