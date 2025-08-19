Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague

• Προϋπόθεση αγοράς κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου αποτελεί η απόκτηση του membership για το CLUB 1908, το επίσημο loyalty mobile application της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, που προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους της ομάδας. Δείτε εδώ σχετικά.• Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί το membership τους στο CLUB 1908, αρκεί να εισάγουν το membership code που έλαβαν στο αντίστοιχο πεδίο της Ticketmaster κατά τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων.• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων της ομάδας, θα είναι εφικτή η αγορά αποκλειστικά ενός membership ανά email. Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του membership για κάποιον άλλον/η (ή/και ανήλικο/η) μέσω του CLUB 1908, αρκεί να συμπληρωθούν στο στάδιο πριν την πληρωμή, τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης, Εmail).• Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!• Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας δεν μπορούν να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια, κάνοντας χρήση του membership που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους.• Ο κάθε χρήστης θα μπορεί μέσω του λογαριασμού του στο CLUB 1908, να προχωρήσει σε αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά αγώνα, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα για κάθε εισιτήριο τον μοναδικό κωδικό membership του εκάστοτε κατόχου.• Οι πόντοι αγοράς membership και εισιτηρίων θα προστεθούν στους λογαριασμούς των φιλάθλων με την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης για τη σεζόν 2025/26. Περισσότερες πληροφορίες για το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης θα γνωστοποιηθούν μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το προσεχές διάστημα.Διαδικασία λήψης εισιτηρίουΓια Έλληνες πολίτες: Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω της εφαρμογής Gov Wallet. Συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet και εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ.Για αλλοδαπούς και Έλληνες του εξωτερικού η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του gov.gr wallet ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν να πραγματοποιήσουν την διαδικασία στα εκδοτήρια (box office) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.Για τους φιλάθλους ηλικίας άνω των 67 ετών, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της ΚΑΕ στα εκδοτήρια (box office) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.Υπενθυμίζεται ότι στους αγώνες της EuroLeague, η είσοδος παιδιών άνω των 3 ετών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την κατοχή ξεχωριστού εισιτηρίου.Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε στο support.gov.gr, καθώς η ΚΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ταυτοποίησης των εισιτηρίων.Κατά την αγορά των εισιτηρίων σας θα λάβετε το αποδεικτικό αγοράς της θέσης σας και σε δεύτερο χρόνο θα αποσταλούν τα QR Codes, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προσωποποίησής τους. Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την καλύτερη δυνατή εμπειρία όλων των φιλάθλων.Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:• Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής CLUB 1908.• Επίσημα σημεία πώλησης είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια που αγοράζονται από άλλα κανάλια.»