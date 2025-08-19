Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Πέσιτς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Κάνει όλους τους συμπαίκτες του να φαίνονται καλύτεροι»
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη Σερβία, αλλά και στην Ελλάδα και στην επίδραση που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Λίγες μέρες έμειναν για την έναρξη του Eurobasket 2025 και οι ομάδες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους ώστε να βρεθούν όσο το δυνατόν σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση.
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, προπονητής της Εθνικής Σερβίας, μίλησε για την κατάσταση της ομάδας του, τον τεράστιο ανταγωνισμό που θα έχει η διοργάνωση ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
«Είμαστε ακόμα στη διαδικασία προετοιμασίας. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Μπροστά μας έχουμε μία από τις ισχυρότερες διοργανώσεις στην ιστορία του Eurobasket. Μετά το NBA, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση στον κόσμο. Είναι κρίμα που δεν διεξάγεται πια κάθε δύο χρόνια όπως παλιά».
Για την τελική λίστα των 12 παικτών για το τουρνουά: «Ο κόσμος ρωτάει συνεχώς αν θα παίξει ο Ντόντσιτς, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η δική μας εθνική ομάδα. Ίσως μας έλειψε ένα ακόμη δυνατό φιλικό, αλλά αυτό είναι. Το πιο δύσκολο για μένα είναι να πάρω την απόφαση για τους 12 παίκτες, γιατί όλοι έδωσαν το μέγιστο. Η συνεχής κοινή δουλειά μάς έφερε αλληλοκατανόηση και ξεκάθαρους ρόλους. Θα ήθελα να ταξιδέψουν όλοι, αλλά αυτό απλώς δεν είναι δυνατό».
Για τους ηγέτες της ομάδας: «Αυτή δεν είναι η ομάδα του Γιόκιτς και του Μπογκντάνοβιτς συν δέκα ακόμα. Αυτή είναι μια ομάδα δέκα παικτών μαζί με τον Γιόκιτς και τον Μπογκντάνοβιτς. Σε κάθε παίκτη λέω "Εσύ δεν θα γίνεις ποτέ Γιόκιτς, αλλά ούτε κι ο Γιόκιτς θα γίνει εσύ. Το σημαντικό είναι να δώσεις το καλύτερο που μπορείς". Φυσικά, είναι φανταστικοί μπασκετμπολίστες και χωρίς ηγέτες δεν υπάρχουν κορυφαίες ομάδες, αλλά θέλω να γίνεται λόγος και για τους υπόλοιπους, γιατί όλοι οι παίκτες είναι ποιοτικοί».
Για τον ανταγωνισμό: «Η Τουρκία είναι ένα από τα φαβορί, έπειτα η Λιθουανία, η Λετονία, αλλά και η Ιταλία. Υπάρχει και η Ελλάδα με τον Γιάννη, ο οποίος κάνει όλη την ομάδα να φαίνεται καλύτερη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ισπανία και τη Γαλλία, παρότι τους λείπουν κάποιοι βασικοί παίκτες. Αν καλύψουν αυτά τα κενά, όλα είναι πιθανά».
Για το χρυσό που είχε πάρει το 2001 ως προπονητής της Γιουγκοσλαβίας: «Είναι αδύνατο να γίνουν συγκρίσεις. Έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα, το μπάσκετ σήμερα είναι πιο σύγχρονο και πιο γρήγορο. Και τότε είχαμε κορυφαίους παίκτες και ήξερε ο καθένας ποιος ήταν ο ηγέτης και ποιος η υποστήριξη. Όπως και στη Μανίλα πριν δύο χρόνια, επιστρέψαμε με μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η γενιά καλύτερη; Συνολικά, ναι, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει στο παρκέ».
